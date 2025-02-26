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Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол - РИА Новости, 26.02.2025
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07:19 26.02.2025 (обновлено: 07:20 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/panama-2001628499.html
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол - РИА Новости, 26.02.2025
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол
Россия взаимодействует с Панамой в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств - информация об этом взаимодействии является закрытой, но оно... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:19:00+03:00
2025-02-26T07:20:00+03:00
панама
россия
колумбия
константин гаврилов
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ПАНАМА, 26 фев - РИА Новости. Россия взаимодействует с Панамой в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств - информация об этом взаимодействии является закрытой, но оно "идет неплохо", рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Панаме Константин Гаврилов. "Правительство Панамы активно борется с вездесущим наркотрафиком, и мы поддерживаем контакты с их национальными органами для предотвращения таких преступлений. Подробностей раскрывать не могу, но работа на этом треке ведется и идет неплохо", - заявил Гаврилов. По словам дипломата, в целом в Панаме обстановка в области безопасности "более-менее спокойная". "Если в других латиноамериканских странах индекс опасности может достигать 80%, то здесь он не превышает 18-20%. Панамцы – миролюбивый народ, преступность, конечно, есть, но не такая серьезная. Например, когда в далеких 90-х годах я работал в Колумбии, там вовсю орудовали картели. Бывали случаи, когда вырывали у прохожих на улицах серьги из ушей. Здесь такого нет", - добавил Гаврилов.
https://ria.ru/20250226/panama-2001618360.html
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панама, россия, колумбия, константин гаврилов
Панама, Россия, Колумбия, Константин Гаврилов
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол

Посол Гаврилов: Панама сотрудничает с Россией в сфере борьбы с наркотрафиком

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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ПАНАМА, 26 фев - РИА Новости. Россия взаимодействует с Панамой в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств - информация об этом взаимодействии является закрытой, но оно "идет неплохо", рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Панаме Константин Гаврилов.
"Правительство Панамы активно борется с вездесущим наркотрафиком, и мы поддерживаем контакты с их национальными органами для предотвращения таких преступлений. Подробностей раскрывать не могу, но работа на этом треке ведется и идет неплохо", - заявил Гаврилов.
По словам дипломата, в целом в Панаме обстановка в области безопасности "более-менее спокойная".
"Если в других латиноамериканских странах индекс опасности может достигать 80%, то здесь он не превышает 18-20%. Панамцы – миролюбивый народ, преступность, конечно, есть, но не такая серьезная. Например, когда в далеких 90-х годах я работал в Колумбии, там вовсю орудовали картели. Бывали случаи, когда вырывали у прохожих на улицах серьги из ушей. Здесь такого нет", - добавил Гаврилов.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться, заявил посол России
Вчера, 04:29
 
ПанамаРоссияКолумбияКонстантин Гаврилов
 
 
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