https://ria.ru/20250226/panama-2001628499.html
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол - РИА Новости, 26.02.2025
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол
Россия взаимодействует с Панамой в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств - информация об этом взаимодействии является закрытой, но оно... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:19:00+03:00
2025-02-26T07:19:00+03:00
2025-02-26T07:20:00+03:00
панама
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ПАНАМА, 26 фев - РИА Новости. Россия взаимодействует с Панамой в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств - информация об этом взаимодействии является закрытой, но оно "идет неплохо", рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Панаме Константин Гаврилов. "Правительство Панамы активно борется с вездесущим наркотрафиком, и мы поддерживаем контакты с их национальными органами для предотвращения таких преступлений. Подробностей раскрывать не могу, но работа на этом треке ведется и идет неплохо", - заявил Гаврилов. По словам дипломата, в целом в Панаме обстановка в области безопасности "более-менее спокойная". "Если в других латиноамериканских странах индекс опасности может достигать 80%, то здесь он не превышает 18-20%. Панамцы – миролюбивый народ, преступность, конечно, есть, но не такая серьезная. Например, когда в далеких 90-х годах я работал в Колумбии, там вовсю орудовали картели. Бывали случаи, когда вырывали у прохожих на улицах серьги из ушей. Здесь такого нет", - добавил Гаврилов.
https://ria.ru/20250226/panama-2001618360.html
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панама, россия, колумбия, константин гаврилов
Панама, Россия, Колумбия, Константин Гаврилов
Россия сотрудничает с Панамой в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщил посол
Посол Гаврилов: Панама сотрудничает с Россией в сфере борьбы с наркотрафиком