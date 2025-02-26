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Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха - РИА Новости, 26.02.2025
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09:20 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ovchinskiy-2001603602.html
Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха
Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха - РИА Новости, 26.02.2025
Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха
В прошлом году в 11 округах Москвы обустроили более 90 зон отдыха рядом с домами, построенными по программе реновации, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:20:00+03:00
2025-02-26T09:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В прошлом году в 11 округах Москвы обустроили более 90 зон отдыха рядом с домами, построенными по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В прошлом году по программе реновации город возвел 1,3 миллиона квадратных метров жилья в 11 округах столицы. Возле новостроек появилась 91 зона отдыха для жителей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как отметил министр, на востоке Москвы появились 27 таких зон, на севере, северо-востоке и юго-востоке – всего более 40 зон. В таких пространствах для отдыха поставили лавочки, а пол покрыли плиткой.Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха

Овчинский: в Москве рядом с ЖК по реновации обустроили более 90 зон отдыха

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В прошлом году в 11 округах Москвы обустроили более 90 зон отдыха рядом с домами, построенными по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В прошлом году по программе реновации город возвел 1,3 миллиона квадратных метров жилья в 11 округах столицы. Возле новостроек появилась 91 зона отдыха для жителей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как отметил министр, на востоке Москвы появились 27 таких зон, на севере, северо-востоке и юго-востоке – всего более 40 зон. В таких пространствах для отдыха поставили лавочки, а пол покрыли плиткой.
Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации
25 февраля, 10:06
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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