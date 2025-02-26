https://ria.ru/20250226/ovchinskiy-2001603602.html

Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха

Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха - РИА Новости, 26.02.2025

Овчинский: рядом с домами по реновации обустроили более 90 зон отдыха

В прошлом году в 11 округах Москвы обустроили более 90 зон отдыха рядом с домами, построенными по программе реновации, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:20:00+03:00

2025-02-26T09:20:00+03:00

2025-02-26T09:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В прошлом году в 11 округах Москвы обустроили более 90 зон отдыха рядом с домами, построенными по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В прошлом году по программе реновации город возвел 1,3 миллиона квадратных метров жилья в 11 округах столицы. Возле новостроек появилась 91 зона отдыха для жителей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как отметил министр, на востоке Москвы появились 27 таких зон, на севере, северо-востоке и юго-востоке – всего более 40 зон. В таких пространствах для отдыха поставили лавочки, а пол покрыли плиткой.Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250225/ovchinskiy-2001407286.html

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