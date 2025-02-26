https://ria.ru/20250226/orsk-2001806644.html

В Орске бродячие собаки покусали восемь человек за пять дней

В Орске бродячие собаки покусали восемь человек за пять дней - РИА Новости, 26.02.2025

В Орске бродячие собаки покусали восемь человек за пять дней

Бродячие собаки в оренбургском Орске за пять последних дней покусали восемь горожан, в том числе трех детей, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:45:00+03:00

2025-02-26T19:45:00+03:00

2025-02-26T19:45:00+03:00

происшествия

оренбургская область

россия

орск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургский областной суд

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УФА, 26 фев - РИА Новости. Бродячие собаки в оренбургском Орске за пять последних дней покусали восемь горожан, в том числе трех детей, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. "В СМИ сообщается о продолжающихся нападениях бродячих собак на жителей города Орска Оренбургской области. В период с 21 по 25 февраля текущего года от агрессивных животных пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, которым потребовалась медицинская помощь", - говорится в релизе. В СУСК России по Оренбургской области расследуется уголовное дело, по которому ранее глава центрального ведомства Александр Бастрыкин неоднократно поручал представить доклад, уточняет информационный центр. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин вновь поручил руководителю СУСК России по Оренбургской области Вячеславу Давидовичу Зудерману доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. В марте прошлого года парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля. Но зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак. В августе Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина.

https://ria.ru/20250226/sochi-2001775461.html

https://ria.ru/20250226/rotveyler-2001806086.html

https://ria.ru/20250226/sobaki-2001771435.html

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происшествия, оренбургская область, россия, орск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оренбургский областной суд