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Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта - РИА Новости, 26.02.2025
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Новости Подмосковья
 
14:53 26.02.2025 (обновлено: 15:56 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/onkoskrining-2001726286.html
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта - РИА Новости, 26.02.2025
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта
Жители Московской области 1 марта смогут бесплатно пройти обследование в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба Министерства... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:53:00+03:00
2025-02-26T15:56:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жители Московской области 1 марта смогут бесплатно пройти обследование в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. "Своевременная диагностика позволяет специалистам выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, что позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Именно поэтому каждый месяц во всех 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит день открытых дверей", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В ведомстве уточнили, что в день открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проверить свое здоровье смогут жители региона старше 18 лет. Женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию, УЗИ молочных желез, а мужчины — сдать ПСА-тест (тест на простатический специфический антиген) на рак простаты. Также жителям Подмосковья будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких. Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой при обследовании необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001566034.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта

Жители Подмосковья смогут бесплатно обследоваться на онкозаболевания 1 марта

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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жители Московской области 1 марта смогут бесплатно пройти обследование в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
"Своевременная диагностика позволяет специалистам выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, что позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Именно поэтому каждый месяц во всех 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит день открытых дверей", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
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В ведомстве уточнили, что в день открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проверить свое здоровье смогут жители региона старше 18 лет.
Женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию, УЗИ молочных желез, а мужчины — сдать ПСА-тест (тест на простатический специфический антиген) на рак простаты. Также жителям Подмосковья будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких.
Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой при обследовании необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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