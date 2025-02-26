Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта
Жители Подмосковья смогут бесплатно обследоваться на онкозаболевания 1 марта
Лаборант настраивает цифровой маммограф
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жители Московской области 1 марта смогут бесплатно пройти обследование в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
"Своевременная диагностика позволяет специалистам выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, что позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Именно поэтому каждый месяц во всех 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит день открытых дверей", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В ведомстве уточнили, что в день открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проверить свое здоровье смогут жители региона старше 18 лет.
Женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию, УЗИ молочных желез, а мужчины — сдать ПСА-тест (тест на простатический специфический антиген) на рак простаты. Также жителям Подмосковья будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких.
Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой при обследовании необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.