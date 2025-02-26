https://ria.ru/20250226/onkoskrining-2001726286.html

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта - РИА Новости, 26.02.2025

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта

Жители Московской области 1 марта смогут бесплатно пройти обследование в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба Министерства... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:53:00+03:00

2025-02-26T14:53:00+03:00

2025-02-26T15:56:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жители Московской области 1 марта смогут бесплатно пройти обследование в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. "Своевременная диагностика позволяет специалистам выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, что позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Именно поэтому каждый месяц во всех 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит день открытых дверей", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В ведомстве уточнили, что в день открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проверить свое здоровье смогут жители региона старше 18 лет. Женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию, УЗИ молочных желез, а мужчины — сдать ПСА-тест (тест на простатический специфический антиген) на рак простаты. Также жителям Подмосковья будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких. Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой при обследовании необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001566034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)