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Опрос показал, как россияне поддерживают физическую форму в офисе
Опрос показал, как россияне поддерживают физическую форму в офисе - РИА Новости, 26.02.2025
Опрос показал, как россияне поддерживают физическую форму в офисе
Большинство россиян придумывают, как поддерживать физическую форму в офисе: так, почти треть ходит пешком по лестнице вместо лифта, а каждый пятый старается... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:24:00+03:00
2025-02-26T07:24:00+03:00
2025-02-26T07:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Большинство россиян придумывают, как поддерживать физическую форму в офисе: так, почти треть ходит пешком по лестнице вместо лифта, а каждый пятый старается делать простые упражнения на работе, подсчитали для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co. "Треть (34%) участников опроса признались, что практически никогда не занимаются физической активностью в офисе. Но остальные придумывают комфортные для себя способы не терять форму. Так, 32% предпочитают ходить пешком по лестницам вместо лифта, 21% стараются делать простые упражнения во время рабочего дня", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 39,3 тысячи интернет-пользователей. Отмечается, что еще 6% делают упражнения до или после работы прямо в офисе, а 4% играют в перерывах с коллегами в кикер или настольный теннис. Только 3% входят в офисные спортивные команды и участвуют в корпоративных соревнованиях. Главным препятствием для физической активности на работе 27% назвали нехватку времени. Для четверти - это отсутствие спортивной инфраструктуры. Дефицит мотивации мешает 13% респондентов, тогда как каждый десятый в качестве причины указал состояние здоровья. По подсчетам специалистов, компенсации за занятия спортом, например оплата абонемента в спортзал, важны для 40% россиян. Более четверти считает это приятным, но не обязательным бонусом, а 17% это не нужно. Однако 16% не задумывались, что такой формат поддержки возможен.
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россия, общество
Опрос показал, как россияне поддерживают физическую форму в офисе
Rambler: треть россиян ходит пешком по лестнице вместо лифта
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Большинство россиян придумывают, как поддерживать физическую форму в офисе: так, почти треть ходит пешком по лестнице вместо лифта, а каждый пятый старается делать простые упражнения на работе, подсчитали для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co.
"Треть (34%) участников опроса признались, что практически никогда не занимаются физической активностью в офисе. Но остальные придумывают комфортные для себя способы не терять форму. Так, 32% предпочитают ходить пешком по лестницам вместо лифта, 21% стараются делать простые упражнения во время рабочего дня", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 39,3 тысячи интернет-пользователей.
Отмечается, что еще 6% делают упражнения до или после работы прямо в офисе, а 4% играют в перерывах с коллегами в кикер или настольный теннис. Только 3% входят в офисные спортивные команды и участвуют в корпоративных соревнованиях.
Главным препятствием для физической активности на работе 27% назвали нехватку времени. Для четверти - это отсутствие спортивной инфраструктуры. Дефицит мотивации мешает 13% респондентов, тогда как каждый десятый в качестве причины указал состояние здоровья.
По подсчетам специалистов, компенсации за занятия спортом, например оплата абонемента в спортзал, важны для 40% россиян. Более четверти считает это приятным, но не обязательным бонусом, а 17% это не нужно. Однако 16% не задумывались, что такой формат поддержки возможен.