https://ria.ru/20250226/nauka-2001487398.html

Уральские ученые сделали аэрокосмический сплав тверже и долговечнее

Уральские ученые сделали аэрокосмический сплав тверже и долговечнее - РИА Новости, 26.02.2025

Уральские ученые сделали аэрокосмический сплав тверже и долговечнее

В два раза повысили твердость и в три раза износостойкость сплава на основе алюминия, хрома, железа и никеля ученые ЮУрГУ в составе международного научного... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:00:00+03:00

2025-02-26T09:00:00+03:00

2025-02-26T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В два раза повысили твердость и в три раза износостойкость сплава на основе алюминия, хрома, железа и никеля ученые ЮУрГУ в составе международного научного коллектива с помощью циклической штамповки в закрытых штампах. По мнению ученых, этот способ обработки можно использовать для получения высокопрочных и долговечных материалов, востребованных в машиностроении и аэрокосмической отрасли, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде.Многокомпонентные сплавы, содержащие четыре и более металлов в своем составе, — перспективный материал для автомобильной и аэрокосмической промышленности. Они прочнее обычных сплавов, а также более устойчивы к химическому разрушению (коррозии) и высоким температурам. Кроме того, с помощью дополнительной обработки, например, прессования под высоким давлением, их структуру и свойства можно дополнительно улучшать.Один из способов такой обработки — циклическая штамповка в закрытых штампах. Это подход, при котором сплав помещают в пресс-форму, верхняя и нижняя части которой подвижны друг относительно друга и могут сжимать образец с двух сторон. Сплав сдавливают в ходе нескольких циклов, поворачивая его разными гранями к прессующим элементам.Ученые из Южно-Уральского государственного университета (УЮрГУ) совместно с зарубежными коллегами исследовали, как меняется микроструктура и прочность сплава на основе алюминия, хрома, железа и никеля после циклической штамповки в закрытых штампах. Такой сплав авторы выбрали потому, что он состоит из недорогих и доступных металлов, а значит, может широко использоваться в промышленном производстве.Исследователи изготовили экспериментальные образцы, смешав чистые металлы — алюминий, хром, железо и никель — и сплавив их при температуре порядка 1650 °C. После остывания часть образцов поместили в пресс-формы и провели с ними процедуру штамповки. Затем авторы сравнили микроструктуру и механические свойства исходных и обработанных сплавов.В структуре всех исследованных образцов наблюдалось две фазы: одна из них содержала больше никеля и алюминия, а вторая — хрома, железа и никеля. При этом отдельные зерна металлов в сплавах после штамповки оказались на 44–65% мельче. По мнению ученых, это говорит о том, что такая обработка делает образец более однородным. Эта структура хороша тем, что в ней с меньшей вероятностью возникнут дефекты во время интенсивной эксплуатации, отмечают исследователи.Эксперименты также показали, что твердость сплавов после циклической штамповки в закрытых штампах увеличилась до двух раз, а износостойкость — почти в три раза. Такой эффект объясняется тем, что при обработке зернистость сплава уменьшилась, что повысило прочность связи между его компонентами."Наше исследование подтверждает, что циклическую штамповку в закрытых штампах можно использовать для улучшения качества используемых в авиа- и машиностроении сплавов. Мы надеемся, что этот подход позволит расширить применение многокомпонентных сплавов и тем самым закрыть текущие потребности промышленности в надежных и долговечных материалах", — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Высокоэнтропийные материалы" ЮУрГУ Маджид Насери.В исследовании принимали участие специалисты из Иранского университета науки и технологий (Иран), Университета Буали Сина (Иран), Центрального южного университета (Китай) и Университета ОАЭ. Результаты исследования опубликованы внаучном журнале "Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects".

https://ria.ru/20240215/nauka-1927373161.html

https://ria.ru/20231214/nauka-1915581795.html

https://ria.ru/20231031/nauka-1906170237.html

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наука, университетская наука, южно-уральский государственный университет, россия, челябинск, технологическое лидерство, иран, китай, оаэ, российский научный фонд, технологии