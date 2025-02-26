https://ria.ru/20250226/nato-2001611460.html
В Финляндии испугались того, что Трамп сделает ради России
В Финляндии испугались того, что Трамп сделает ради России - РИА Новости, 26.02.2025
В Финляндии испугались того, что Трамп сделает ради России
Президент США Дональд Трамп может выгнать Швецию и Финляндию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине, рассказал научный сотрудник Финского... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:24:00+03:00
2025-02-26T02:24:00+03:00
2025-02-26T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выгнать Швецию и Финляндию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине, рассказал научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила финскому информационному агентству STT."Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной", — считает исследователь.По его словам, Трамп может согласиться на требование Москвы о возвращении НАТО к границам 1997 года, если такое будет предъявлено в ходе обсуждения вопросов безопасности России. А это, считает эксперт, привело бы к необходимости отменить членство Финляндии и Швеции в НАТО."Нам нужно быть к этому готовыми и сохранять хладнокровие", — предупредил Лассила.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в блок после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала членом альянса, а Швеция — 7 марта 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20250212/shvetsija-1998850105.html
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в мире, россия, финляндия, швеция, нато, дональд трамп
В мире, Россия, Финляндия, Швеция, НАТО, Дональд Трамп
В Финляндии испугались того, что Трамп сделает ради России
STT: Трамп может выгнать Швецию и Финляндию из НАТО по требованию России