https://ria.ru/20250226/narody-2001755738.html

Президент Гвинеи-Бисау назвал Россию братским народом

Президент Гвинеи-Бисау назвал Россию братским народом - РИА Новости, 26.02.2025

Президент Гвинеи-Бисау назвал Россию братским народом

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его визит направлен на укрепление дружеских уз с... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:23:00+03:00

2025-02-26T16:23:00+03:00

2025-02-26T17:19:00+03:00

гвинея-бисау

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умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его визит направлен на укрепление дружеских уз с Россией, народ которой является братским для народа его страны. "Сегодня я нахожусь здесь для того, чтобы укрепить наши дружеские узы между гвинейским и российским народом. Это братские народы", - сказал Эмбало российскому президенту. Он подчеркнул, что Россия и Гвинея-Бисау являются надежными партнерами. В начале встречи бисайский лидер обратился к российскому президенту на русском языке."Спасибо, брат, дорогой Путин", - сказал он.Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посещает РФ с государственным визитом.

https://ria.ru/20250226/putin-2001751982.html

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Эмбало: "Спасибо, брат, дорогой Путин" Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. 2025-02-26T16:23 true PT0M12S

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гвинея-бисау, россия, умаро сиссоко эмбало, владимир путин, в мире