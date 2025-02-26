https://ria.ru/20250226/naemnik-2001608109.html
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда - РИА Новости, 26.02.2025
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда
Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:23:00+03:00
2025-02-26T01:23:00+03:00
2025-02-26T01:23:00+03:00
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КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и приговорил к 14 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию. В начале ноября 2024 года главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника. В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован. В декабре Курский областной суд признал ОʼБрайена виновным и заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250220/naemnik-2000535315.html
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происшествия, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда
Защита новозеландского наемника ВСУ ОʼБрайена обжаловала приговор курского суда
КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и приговорил к 14 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию.
В начале ноября 2024 года главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован.
В декабре Курский областной суд признал ОʼБрайена виновным и заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима.
Подразделения ВСУ
рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин
19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности действует режим КТО.