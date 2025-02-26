Рейтинг@Mail.ru
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/naemnik-2001608109.html
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда - РИА Новости, 26.02.2025
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда
Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:23:00+03:00
2025-02-26T01:23:00+03:00
происшествия
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и приговорил к 14 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию. В начале ноября 2024 года главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника. В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован. В декабре Курский областной суд признал ОʼБрайена виновным и заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250220/naemnik-2000535315.html
https://ria.ru/20250210/naemnik-1998370540.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда

Защита новозеландского наемника ВСУ ОʼБрайена обжаловала приговор курского суда

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и приговорил к 14 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
20 февраля, 13:35
В начале ноября 2024 года главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован.
В декабре Курский областной суд признал ОʼБрайена виновным и заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Наемника из Литвы, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили
10 февраля, 11:47
 
ПроисшествияРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала