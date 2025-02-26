https://ria.ru/20250226/naemnik-2001608109.html

Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда

Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда - РИА Новости, 26.02.2025

Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда

Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:23:00+03:00

2025-02-26T01:23:00+03:00

2025-02-26T01:23:00+03:00

происшествия

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и приговорил к 14 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам суда, заявителем выступил защитник Синенко Ю.В., который подал апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. Жалоба принята к рассмотрению и направлена в вышестоящую инстанцию. В начале ноября 2024 года главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника. В ГВСУ СК РФ рассказали РИА Новости, что, по данным следствия, О'Брайан был инструктором подразделений ВФУ. В рамках расследования дела он был заочно арестован. В декабре Курский областной суд признал ОʼБрайена виновным и заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250220/naemnik-2000535315.html

https://ria.ru/20250210/naemnik-1998370540.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины