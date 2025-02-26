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В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся - РИА Новости, 26.02.2025
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17:38 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html
В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся
В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся - РИА Новости, 26.02.2025
В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся
Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:38:00+03:00
2025-02-26T17:38:00+03:00
ялта
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо", может быть передана в дом новым хозяевам, жить при администрации города или жить в построенном домике у замка "Ласточкино гнездо", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, спасена и поднята спасателями со скал, где она провела двое суток после того, как смогла выплыть на берег. Об этом ранее ранее добровольцы, принимавшие участие в ее поисках. Подняли кошку с труднодоступного места на скалах сотрудники ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма. "С волонтерами на постоянной̆ связи – сейчас главный вопрос, который нужно решить, – где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на Ласточке (она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности) или найти ласковые руки и уютный дом для нее. Волонтеры "Переправы" готовы установить на "Ласточке" кошкин дом", - написала Павленко в своем Telegram-канале, разместив фото с кошкой Мусей и добровольцами, которые ее нашли. Она также разместила в нем анонимный опрос с тремя вариантами ответа, где добавлен также вариант создания для кошки условий в администрации Ялты. На 17.00 мск в нем приняло участие более 23 тысяч человек, с небольшим отрывом лидирует вариант установки кошкиного дома у "Ласточкиного гнезда" (47%). 37% проголосовали за передачу Муси в дом в любящую семью, 16% - за создание условий при администрации. В комментариях к опросу превалирует мнение о том, что кошке нужен дом и заботливые хозяева. Павленко также сообщила, что передала сообществу "Помощь животным" 100 тысяч рублей на стерилизацию как минимум 50 животных и пообещала, что на эти цели будут выделяться деньги ежемесячно. Она также предложила добровольцам официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации.
https://ria.ru/20250226/musja-2001639877.html
https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html
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ялта, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
Ялта, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся

Спасенной кошке Мусе могут найти новых хозяев или оставить ее жить у замка

© Фото : соцсетиКошка Муся после спасения
Кошка Муся после спасения - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : соцсети
Кошка Муся после спасения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо", может быть передана в дом новым хозяевам, жить при администрации города или жить в построенном домике у замка "Ласточкино гнездо", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, спасена и поднята спасателями со скал, где она провела двое суток после того, как смогла выплыть на берег. Об этом ранее ранее добровольцы, принимавшие участие в ее поисках. Подняли кошку с труднодоступного места на скалах сотрудники ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма.
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"С волонтерами на постоянной̆ связи – сейчас главный вопрос, который нужно решить, – где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на Ласточке (она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности) или найти ласковые руки и уютный дом для нее. Волонтеры "Переправы" готовы установить на "Ласточке" кошкин дом", - написала Павленко в своем Telegram-канале, разместив фото с кошкой Мусей и добровольцами, которые ее нашли.
Она также разместила в нем анонимный опрос с тремя вариантами ответа, где добавлен также вариант создания для кошки условий в администрации Ялты. На 17.00 мск в нем приняло участие более 23 тысяч человек, с небольшим отрывом лидирует вариант установки кошкиного дома у "Ласточкиного гнезда" (47%). 37% проголосовали за передачу Муси в дом в любящую семью, 16% - за создание условий при администрации. В комментариях к опросу превалирует мнение о том, что кошке нужен дом и заботливые хозяева.
Павленко также сообщила, что передала сообществу "Помощь животным" 100 тысяч рублей на стерилизацию как минимум 50 животных и пообещала, что на эти цели будут выделяться деньги ежемесячно. Она также предложила добровольцам официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации.
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ЯлтаЯнина ПавленкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымРоссия
 
 
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