https://ria.ru/20250226/musya-2001780597.html

В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся

В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся - РИА Новости, 26.02.2025

В Ялте рассматривают варианты, где будет жить спасенная кошка Муся

Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:38:00+03:00

2025-02-26T17:38:00+03:00

2025-02-26T17:38:00+03:00

ялта

янина павленко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо", может быть передана в дом новым хозяевам, жить при администрации города или жить в построенном домике у замка "Ласточкино гнездо", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, спасена и поднята спасателями со скал, где она провела двое суток после того, как смогла выплыть на берег. Об этом ранее ранее добровольцы, принимавшие участие в ее поисках. Подняли кошку с труднодоступного места на скалах сотрудники ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма. "С волонтерами на постоянной̆ связи – сейчас главный вопрос, который нужно решить, – где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на Ласточке (она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности) или найти ласковые руки и уютный дом для нее. Волонтеры "Переправы" готовы установить на "Ласточке" кошкин дом", - написала Павленко в своем Telegram-канале, разместив фото с кошкой Мусей и добровольцами, которые ее нашли. Она также разместила в нем анонимный опрос с тремя вариантами ответа, где добавлен также вариант создания для кошки условий в администрации Ялты. На 17.00 мск в нем приняло участие более 23 тысяч человек, с небольшим отрывом лидирует вариант установки кошкиного дома у "Ласточкиного гнезда" (47%). 37% проголосовали за передачу Муси в дом в любящую семью, 16% - за создание условий при администрации. В комментариях к опросу превалирует мнение о том, что кошке нужен дом и заботливые хозяева. Павленко также сообщила, что передала сообществу "Помощь животным" 100 тысяч рублей на стерилизацию как минимум 50 животных и пообещала, что на эти цели будут выделяться деньги ежемесячно. Она также предложила добровольцам официально зарегистрировать общественную организацию и подавать заявку на грант администрации.

https://ria.ru/20250226/musja-2001639877.html

https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html

ялта

республика крым

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ялта, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия