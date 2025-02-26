https://ria.ru/20250226/mostransavto-2001746893.html

Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание

Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание - РИА Новости, 26.02.2025

Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание

Техническая служба "Мострансавто" готовит подвижной состав компании к весенне-летнему сезону, более 6,4 тысячи автобусов различного класса пройдут обслуживание, РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:50:00+03:00

2025-02-26T15:50:00+03:00

2025-02-26T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Техническая служба "Мострансавто" готовит подвижной состав компании к весенне-летнему сезону, более 6,4 тысячи автобусов различного класса пройдут обслуживание, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. В ведомстве отметили, что техническое обслуживание будет проводиться по всем узлам и агрегатам, согласно пробегу транспортного средства. Специалисты "Мострансавто" уделяют внимание обслуживанию агрегатов и систем, кузовной части, а также ходовым и рулевым системам управления. Кроме того, будут проверены системы торможения и охлаждения двигателя, проведут обслуживание систем кондиционирования. Также ведется осмотр электрооборудования, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Специалисты проверяют работу подъемников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости проводят ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов. Подготовка транспортных средств проводится во всех филиалах компании. Планируется, что все работы по сезонной подготовке будут завершены до 18 мая.

https://ria.ru/20250226/lep-2001745238.html

https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001742645.html

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московская область (подмосковье), мострансавто