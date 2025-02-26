Рейтинг@Mail.ru
Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:50 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mostransavto-2001746893.html
Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание
Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание - РИА Новости, 26.02.2025
Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание
Техническая служба "Мострансавто" готовит подвижной состав компании к весенне-летнему сезону, более 6,4 тысячи автобусов различного класса пройдут обслуживание, РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:50:00+03:00
2025-02-26T15:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000778668_0:333:3050:2048_1920x0_80_0_0_8385b2e381c24e835a1dd7cc49adc850.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Техническая служба "Мострансавто" готовит подвижной состав компании к весенне-летнему сезону, более 6,4 тысячи автобусов различного класса пройдут обслуживание, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. В ведомстве отметили, что техническое обслуживание будет проводиться по всем узлам и агрегатам, согласно пробегу транспортного средства. Специалисты "Мострансавто" уделяют внимание обслуживанию агрегатов и систем, кузовной части, а также ходовым и рулевым системам управления. Кроме того, будут проверены системы торможения и охлаждения двигателя, проведут обслуживание систем кондиционирования. Также ведется осмотр электрооборудования, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Специалисты проверяют работу подъемников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости проводят ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов. Подготовка транспортных средств проводится во всех филиалах компании. Планируется, что все работы по сезонной подготовке будут завершены до 18 мая.
https://ria.ru/20250226/lep-2001745238.html
https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001742645.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000778668_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d64d809aaacfb99a3675ccce3a5bdba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут сезонное обслуживание

Более 6,4 тысячи автобусов "Мострансавто" пройдут обслуживание перед летом

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 "Вояж"
Сотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 Вояж - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Сотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 "Вояж". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Техническая служба "Мострансавто" готовит подвижной состав компании к весенне-летнему сезону, более 6,4 тысячи автобусов различного класса пройдут обслуживание, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Свыше 10 тысяч устройств для защиты от птиц появятся на подмосковных ЛЭП
Вчера, 15:47
В ведомстве отметили, что техническое обслуживание будет проводиться по всем узлам и агрегатам, согласно пробегу транспортного средства. Специалисты "Мострансавто" уделяют внимание обслуживанию агрегатов и систем, кузовной части, а также ходовым и рулевым системам управления.
Кроме того, будут проверены системы торможения и охлаждения двигателя, проведут обслуживание систем кондиционирования. Также ведется осмотр электрооборудования, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Специалисты проверяют работу подъемников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости проводят ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов.
Подготовка транспортных средств проводится во всех филиалах компании. Планируется, что все работы по сезонной подготовке будут завершены до 18 мая.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Более 550 пешеходных маршрутов благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Вчера, 15:42
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала