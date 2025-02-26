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Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде - РИА Новости, 26.02.2025
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16:34 26.02.2025 (обновлено: 17:10 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/moskva-2001759899.html
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде - РИА Новости, 26.02.2025
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Жителя Москвы на полтора года лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в Измайловском районном суде. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:34:00+03:00
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происшествия
москва
электросамокат
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жителя Москвы на полтора года лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в Измайловском районном суде."Мировой судья &lt;…&gt; признал Ималетдинова Жияншу Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 12.8 КоАП. Его привлекли к ответственности за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения", — сказали в суде. Помимо лишения прав, суд назначил Ималетдинову штраф в размере 30 тысяч рублей.
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происшествия, москва, электросамокат
Происшествия, Москва, электросамокат
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде

Суд лишил жителя Москвы прав на полтора года за пьяную езду на электросамокате

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Электросамокат на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жителя Москвы на полтора года лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в Измайловском районном суде.
"Мировой судья <…> признал Ималетдинова Жияншу Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 12.8 КоАП. Его привлекли к ответственности за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения", — сказали в суде.
Помимо лишения прав, суд назначил Ималетдинову штраф в размере 30 тысяч рублей.
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ПроисшествияМоскваэлектросамокат
 
 
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