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Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде - РИА Новости, 26.02.2025
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Жителя Москвы на полтора года лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в Измайловском районном суде. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:34:00+03:00
2025-02-26T16:34:00+03:00
2025-02-26T17:10:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жителя Москвы на полтора года лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в Измайловском районном суде."Мировой судья <…> признал Ималетдинова Жияншу Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 12.8 КоАП. Его привлекли к ответственности за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения", — сказали в суде. Помимо лишения прав, суд назначил Ималетдинову штраф в размере 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241023/moskva-1979485692.html
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происшествия, москва, электросамокат
Происшествия, Москва, электросамокат
Жителя Москвы лишили прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде
Суд лишил жителя Москвы прав на полтора года за пьяную езду на электросамокате