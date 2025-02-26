https://ria.ru/20250226/moskva-2001682210.html
В Москве установят более 80 тысяч "умных" фонарей
В Москве установят более 80 тысяч "умных" фонарей - РИА Новости, 26.02.2025
В Москве установят более 80 тысяч "умных" фонарей
Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в этом году более 80 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют уже имеющиеся опоры... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:08:00+03:00
2025-02-26T12:08:00+03:00
2025-02-26T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в этом году более 80 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют уже имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, в настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает один миллион. С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контролерами имеющиеся опоры освещения, в этом году планируем установить свыше 80 тысяч таких приборов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями "ОЭК". "Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки. Применение контролеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря "умным" фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, например, регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
https://ria.ru/20250225/moskva-2001409924.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве установят более 80 тысяч "умных" фонарей
Заммэра Бирюков: более 80 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в этом году
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в этом году более 80 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют уже имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, в настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает один миллион. С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контролерами имеющиеся опоры освещения, в этом году планируем установить свыше 80 тысяч таких приборов", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями "ОЭК".
"Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки. Применение контролеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря "умным" фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, например, регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.