https://ria.ru/20250226/moskva-2001659629.html

В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году

В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2025

В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству 2,4 тысячи дворовых территорий в Москве в 2025 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:05:00+03:00

2025-02-26T11:05:00+03:00

2025-02-26T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству 2,4 тысячи дворовых территорий в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году приведем в порядок 2,4 тысячи дворовых территорий - обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства - озеленение, во дворах появятся новые газоны", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан. "В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков. Он отметил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

https://ria.ru/20241022/moskva-1979266795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве