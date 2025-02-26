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В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2025
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11:05 26.02.2025 (обновлено: 11:06 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/moskva-2001659629.html
В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году
В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году - РИА Новости, 26.02.2025
В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству 2,4 тысячи дворовых территорий в Москве в 2025 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:05:00+03:00
2025-02-26T11:06:00+03:00
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городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству 2,4 тысячи дворовых территорий в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году приведем в порядок 2,4 тысячи дворовых территорий - обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства - озеленение, во дворах появятся новые газоны", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан. "В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков. Он отметил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
https://ria.ru/20241022/moskva-1979266795.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве благоустроят 2,4 тысячи дворовых территорий в 2025 году

Заммэра Бирюков: в Москве в 2025 году благоустроят 2,4 тысячи дворов

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустройство 2,4 тыс дворовых территорий проведут в Москве в 2025 году
Благоустройство 2,4 тыс дворовых территорий проведут в Москве в 2025 году - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустройство 2,4 тыс дворовых территорий проведут в Москве в 2025 году
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству 2,4 тысячи дворовых территорий в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году приведем в порядок 2,4 тысячи дворовых территорий - обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства - озеленение, во дворах появятся новые газоны", - рассказал Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустройство 2,4 тыс дворовых территорий проведут в Москве в 2025 году
Благоустройство 2,4 тыс дворовых территорий проведут в Москве в 2025 году - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустройство 2,4 тыс дворовых территорий проведут в Москве в 2025 году
Заместитель мэра подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан.
"В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков.
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Он отметил, что по желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.
Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
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