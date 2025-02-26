https://ria.ru/20250226/moskalkova-2001722798.html
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой - РИА Новости, 26.02.2025
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:34:00+03:00
2025-02-26T14:34:00+03:00
2025-02-26T14:34:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год. Москалькова выступила с докладом в Госдуме 26 февраля. Согласно принятому документу, депутаты ГД рекомендуют правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти создать координационный орган для проведения работы по поиску без вести пропавших военнослужащих и оказанию помощи членам их семей, а также рассмотреть вопрос об ограничении назначения принудительных работ лицам, больным социально значимыми заболеваниями. Кабмину РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу. Кроме того, правительству предлагается проработать вопрос о внесении поправок в Семейный кодекс РФ, закрепив, что отбирание ребенка у родителей является исключительной мерой. Уполномоченному по правам человека в РФ рекомендуется рассматривать в качестве приоритетных обращения граждан-участников СВО, членов их семей, граждан, проживающих на территории РФ, подвергающейся вооруженным атакам, а также реализовать просветительские проекты среди населения, прежде всего среди молодежи и жителей труднодоступных и сельских местностей.
https://ria.ru/20250225/otchet-2001521768.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой
ГД одобрила доклад уполномоченного по правам человека Москальковой за 2024 год
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год.
Москалькова
выступила с докладом в Госдуме
26 февраля.
Согласно принятому документу, депутаты ГД рекомендуют правительству РФ
и федеральным органам исполнительной власти создать координационный орган для проведения работы по поиску без вести пропавших военнослужащих и оказанию помощи членам их семей, а также рассмотреть вопрос об ограничении назначения принудительных работ лицам, больным социально значимыми заболеваниями.
Кабмину РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу. Кроме того, правительству предлагается проработать вопрос о внесении поправок в Семейный кодекс РФ, закрепив, что отбирание ребенка у родителей является исключительной мерой.
Уполномоченному по правам человека в РФ рекомендуется рассматривать в качестве приоритетных обращения граждан-участников СВО, членов их семей, граждан, проживающих на территории РФ, подвергающейся вооруженным атакам, а также реализовать просветительские проекты среди населения, прежде всего среди молодежи и жителей труднодоступных и сельских местностей.