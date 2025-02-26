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Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой - РИА Новости, 26.02.2025
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14:34 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/moskalkova-2001722798.html
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой - РИА Новости, 26.02.2025
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:34:00+03:00
2025-02-26T14:34:00+03:00
общество
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год. Москалькова выступила с докладом в Госдуме 26 февраля. Согласно принятому документу, депутаты ГД рекомендуют правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти создать координационный орган для проведения работы по поиску без вести пропавших военнослужащих и оказанию помощи членам их семей, а также рассмотреть вопрос об ограничении назначения принудительных работ лицам, больным социально значимыми заболеваниями. Кабмину РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу. Кроме того, правительству предлагается проработать вопрос о внесении поправок в Семейный кодекс РФ, закрепив, что отбирание ребенка у родителей является исключительной мерой. Уполномоченному по правам человека в РФ рекомендуется рассматривать в качестве приоритетных обращения граждан-участников СВО, членов их семей, граждан, проживающих на территории РФ, подвергающейся вооруженным атакам, а также реализовать просветительские проекты среди населения, прежде всего среди молодежи и жителей труднодоступных и сельских местностей.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой

ГД одобрила доклад уполномоченного по правам человека Москальковой за 2024 год

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год.
Москалькова выступила с докладом в Госдуме 26 февраля.
Согласно принятому документу, депутаты ГД рекомендуют правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти создать координационный орган для проведения работы по поиску без вести пропавших военнослужащих и оказанию помощи членам их семей, а также рассмотреть вопрос об ограничении назначения принудительных работ лицам, больным социально значимыми заболеваниями.
Кабмину РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу. Кроме того, правительству предлагается проработать вопрос о внесении поправок в Семейный кодекс РФ, закрепив, что отбирание ребенка у родителей является исключительной мерой.
Уполномоченному по правам человека в РФ рекомендуется рассматривать в качестве приоритетных обращения граждан-участников СВО, членов их семей, граждан, проживающих на территории РФ, подвергающейся вооруженным атакам, а также реализовать просветительские проекты среди населения, прежде всего среди молодежи и жителей труднодоступных и сельских местностей.
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта
25 февраля, 15:27
 
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