https://ria.ru/20250226/moskalkova-2001722798.html

Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой

Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой - РИА Новости, 26.02.2025

Госдума приняла проект постановления о деятельности Москальковой

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:34:00+03:00

2025-02-26T14:34:00+03:00

2025-02-26T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, заслушав доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2024 год. Москалькова выступила с докладом в Госдуме 26 февраля. Согласно принятому документу, депутаты ГД рекомендуют правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти создать координационный орган для проведения работы по поиску без вести пропавших военнослужащих и оказанию помощи членам их семей, а также рассмотреть вопрос об ограничении назначения принудительных работ лицам, больным социально значимыми заболеваниями. Кабмину РФ рекомендуется проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части противодействия буллингу. Кроме того, правительству предлагается проработать вопрос о внесении поправок в Семейный кодекс РФ, закрепив, что отбирание ребенка у родителей является исключительной мерой. Уполномоченному по правам человека в РФ рекомендуется рассматривать в качестве приоритетных обращения граждан-участников СВО, членов их семей, граждан, проживающих на территории РФ, подвергающейся вооруженным атакам, а также реализовать просветительские проекты среди населения, прежде всего среди молодежи и жителей труднодоступных и сельских местностей.

https://ria.ru/20250225/otchet-2001521768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф