https://ria.ru/20250226/moskalkova-2001675992.html

Москалькова призвала ускорить решение по алиментам для совершеннолетних

Москалькова призвала ускорить решение по алиментам для совершеннолетних - РИА Новости, 26.02.2025

Москалькова призвала ускорить решение по алиментам для совершеннолетних

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила ускорить рассмотрение законопроекта о получении алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:44:00+03:00

2025-02-26T11:44:00+03:00

2025-02-26T12:56:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила ускорить рассмотрение законопроекта о получении алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях, это указано в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного за 2024 год. "Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях. Соответствующий законопроект Минюстом России разработан, предлагаем ускорить его внесение в Государственную Думу", — написано в документе. Как отметила Москалькова, сейчас совершеннолетние учащиеся образовательных организаций не могут получать алименты, но при достижении 18-летнего возраста не всегда наступает финансовая независимость, так как в школах предусмотрено 11-летнее обучение. В октябре Минюст предложил выплачивать алименты совершеннолетним россиянам вплоть до 23 лет, если они обучаются на очном отделении. В ведомстве отмечали, что уровень учебной нагрузки не позволяет многим студентам работать без ущерба для образования.

https://ria.ru/20250214/alimenty-1999348358.html

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общество, россия, татьяна москалькова