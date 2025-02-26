Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки
Здунов и Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий в Мордовии
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий и медицины, сообщает пресс-служба главы региона.
Открытие Центра, созданного в рамках реализации программы "Приоритет-2030" на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева совместно с промышленным партнером – группой компаний "Промомед", состоялось 16 января.
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"Уже сейчас в Центре работают лаборатории микробиологии, клеточных технологий и генно-инженерных биологических продуктов. Глава Мордовии отметил, что создание таких лабораторий позволило проводить исследования, которые ранее выполняли за рубежом", - говорится в сообщении.
В 2025 году для повышения уровня и качества проводимых научных исследований запланировано расширение и дооснащение действующих лабораторий, а также лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии, создание лаборатории лекарственной токсикологии и специфической активности лекарственных средств с виварием, добавили в пресс-службе.
"В ходе встречи отдельное внимание было уделено проведению в Саранске мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Это ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным", - подчеркивается в сообщении.