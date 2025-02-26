https://ria.ru/20250226/mordoviya-2001820081.html

Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки

Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки - РИА Новости, 26.02.2025

Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки

Глава Мордовии Артём Здунов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий и медицины, сообщает РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:24:00+03:00

2025-02-26T21:24:00+03:00

2025-02-26T21:24:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

саранск

валерий фальков

владимир путин

промомед

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий и медицины, сообщает пресс-служба главы региона. Открытие Центра, созданного в рамках реализации программы "Приоритет-2030" на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева совместно с промышленным партнером – группой компаний "Промомед", состоялось 16 января. "Уже сейчас в Центре работают лаборатории микробиологии, клеточных технологий и генно-инженерных биологических продуктов. Глава Мордовии отметил, что создание таких лабораторий позволило проводить исследования, которые ранее выполняли за рубежом", - говорится в сообщении. В 2025 году для повышения уровня и качества проводимых научных исследований запланировано расширение и дооснащение действующих лабораторий, а также лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии, создание лаборатории лекарственной токсикологии и специфической активности лекарственных средств с виварием, добавили в пресс-службе. "В ходе встречи отдельное внимание было уделено проведению в Саранске мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Это ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным", - подчеркивается в сообщении.

россия

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, артем здунов, саранск, валерий фальков, владимир путин, промомед