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Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки - РИА Новости, 26.02.2025
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Республика Мордовия
 
21:24 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mordoviya-2001820081.html
Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки
Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки - РИА Новости, 26.02.2025
Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки
Глава Мордовии Артём Здунов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий и медицины, сообщает РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:24:00+03:00
2025-02-26T21:24:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
саранск
валерий фальков
владимир путин
промомед
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий и медицины, сообщает пресс-служба главы региона. Открытие Центра, созданного в рамках реализации программы "Приоритет-2030" на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева совместно с промышленным партнером – группой компаний "Промомед", состоялось 16 января. "Уже сейчас в Центре работают лаборатории микробиологии, клеточных технологий и генно-инженерных биологических продуктов. Глава Мордовии отметил, что создание таких лабораторий позволило проводить исследования, которые ранее выполняли за рубежом", - говорится в сообщении. В 2025 году для повышения уровня и качества проводимых научных исследований запланировано расширение и дооснащение действующих лабораторий, а также лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии, создание лаборатории лекарственной токсикологии и специфической активности лекарственных средств с виварием, добавили в пресс-службе. "В ходе встречи отдельное внимание было уделено проведению в Саранске мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Это ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным", - подчеркивается в сообщении.
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россия, артем здунов, саранск, валерий фальков, владимир путин, промомед
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Саранск, Валерий Фальков, Владимир Путин, Промомед
Глава Мордовии обсудил развитие Центра биотехнологий с главой Минобрнауки

Здунов и Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий в Мордовии

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили перспективы Центра развития биотехнологий и медицины, сообщает пресс-служба главы региона.
Открытие Центра, созданного в рамках реализации программы "Приоритет-2030" на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева совместно с промышленным партнером – группой компаний "Промомед", состоялось 16 января.
«
"Уже сейчас в Центре работают лаборатории микробиологии, клеточных технологий и генно-инженерных биологических продуктов. Глава Мордовии отметил, что создание таких лабораторий позволило проводить исследования, которые ранее выполняли за рубежом", - говорится в сообщении.
В 2025 году для повышения уровня и качества проводимых научных исследований запланировано расширение и дооснащение действующих лабораторий, а также лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии, создание лаборатории лекарственной токсикологии и специфической активности лекарственных средств с виварием, добавили в пресс-службе.
"В ходе встречи отдельное внимание было уделено проведению в Саранске мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых. Это ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным", - подчеркивается в сообщении.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновСаранскВалерий ФальковВладимир ПутинПромомед
 
 
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