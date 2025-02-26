Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион"
Моор: Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион"
Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 фев – РИА Новости. Опыт Тюменской области по реализации проекта "Эффективный регион" и внедрение бережливых технологий в самых разных отраслях экономики и социальной сфере оценили на заседании в правительстве области при участии заместителя генерального директора ГК "Росатом" Сергея Обозова.
"Росатом" оказывает нам экспертную поддержку в рамках проекта "Эффективный регион". 1650 сотрудников организаций, которые применяют бережливые технологии, прошли обучение по методикам госкорпорации. Проекты охватывают различные сферы жизни региона. …. Главное достижение — повысилось качество государственных услуг, сократилось время ожидания. Сотрудничество с госкорпорацией по проекту продолжим", - повел итоги заседания Моор в своем Telegram-канале.
Проект "Эффективный регион" в Тюменской области реализуется с 2021 года при активной поддержке экспертов "Росатома". Перед заседанием в правительстве представители госкорпорации побывали на участвующих в проекте Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов и в средней школе № 22. В первой организации при помощи экспертов "Росатома" со 180 до 112 минут сократили время обнаружения возгораний, что позволяет оперативнее тушить пожары. Данный опыт будет распространяться в регионах Уральского федерального округа. В школе в результате несложных мероприятий без финансовых затрат устранено утреннее "столпотворение" на входе в здание, существенно сократились очереди в столовой.
В пресс-службе губернатора отметили, что эксперты готовы и дальше делиться своими компетенциями - достигнута договоренность о создании в Тюменской области при содействии "Росатома" усиленного проектного офиса для реализации программы "Эффективный регион" и нового национального проекта в сфере производительности труда, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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