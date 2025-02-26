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Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион" - РИА Новости, 26.02.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
06:37 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/moor-2001625444.html
Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион"
Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион" - РИА Новости, 26.02.2025
Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион"
Опыт Тюменской области по реализации проекта "Эффективный регион" и внедрение бережливых технологий в самых разных отраслях экономики и социальной сфере оценили РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:37:00+03:00
2025-02-26T06:37:00+03:00
тюменская область
технологии
тюменская область
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ТЮМЕНЬ, 26 фев – РИА Новости. Опыт Тюменской области по реализации проекта "Эффективный регион" и внедрение бережливых технологий в самых разных отраслях экономики и социальной сфере оценили на заседании в правительстве области при участии заместителя генерального директора ГК "Росатом" Сергея Обозова. "Росатом" оказывает нам экспертную поддержку в рамках проекта "Эффективный регион". 1650 сотрудников организаций, которые применяют бережливые технологии, прошли обучение по методикам госкорпорации. Проекты охватывают различные сферы жизни региона. …. Главное достижение — повысилось качество государственных услуг, сократилось время ожидания. Сотрудничество с госкорпорацией по проекту продолжим", - повел итоги заседания Моор в своем Telegram-канале. Проект "Эффективный регион" в Тюменской области реализуется с 2021 года при активной поддержке экспертов "Росатома". Перед заседанием в правительстве представители госкорпорации побывали на участвующих в проекте Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов и в средней школе № 22. В первой организации при помощи экспертов "Росатома" со 180 до 112 минут сократили время обнаружения возгораний, что позволяет оперативнее тушить пожары. Данный опыт будет распространяться в регионах Уральского федерального округа. В школе в результате несложных мероприятий без финансовых затрат устранено утреннее "столпотворение" на входе в здание, существенно сократились очереди в столовой. В пресс-службе губернатора отметили, что эксперты готовы и дальше делиться своими компетенциями - достигнута договоренность о создании в Тюменской области при содействии "Росатома" усиленного проектного офиса для реализации программы "Эффективный регион" и нового национального проекта в сфере производительности труда, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250225/shkoly-2001521132.html
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технологии, тюменская область, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Тюменская область, Технологии, Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион"

Моор: Тюменская область успешно реализует программу "Эффективный регион"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 фев – РИА Новости. Опыт Тюменской области по реализации проекта "Эффективный регион" и внедрение бережливых технологий в самых разных отраслях экономики и социальной сфере оценили на заседании в правительстве области при участии заместителя генерального директора ГК "Росатом" Сергея Обозова.
"Росатом" оказывает нам экспертную поддержку в рамках проекта "Эффективный регион". 1650 сотрудников организаций, которые применяют бережливые технологии, прошли обучение по методикам госкорпорации. Проекты охватывают различные сферы жизни региона. …. Главное достижение — повысилось качество государственных услуг, сократилось время ожидания. Сотрудничество с госкорпорацией по проекту продолжим", - повел итоги заседания Моор в своем Telegram-канале.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Две новые школы открыли в селах Тюменской области с начала 2025 года
Вчера, 15:26
Проект "Эффективный регион" в Тюменской области реализуется с 2021 года при активной поддержке экспертов "Росатома". Перед заседанием в правительстве представители госкорпорации побывали на участвующих в проекте Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов и в средней школе № 22. В первой организации при помощи экспертов "Росатома" со 180 до 112 минут сократили время обнаружения возгораний, что позволяет оперативнее тушить пожары. Данный опыт будет распространяться в регионах Уральского федерального округа. В школе в результате несложных мероприятий без финансовых затрат устранено утреннее "столпотворение" на входе в здание, существенно сократились очереди в столовой.
В пресс-службе губернатора отметили, что эксперты готовы и дальше делиться своими компетенциями - достигнута договоренность о создании в Тюменской области при содействии "Росатома" усиленного проектного офиса для реализации программы "Эффективный регион" и нового национального проекта в сфере производительности труда, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Семьям участников СВО в Тюменской области предложили новую льготу - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Тюменская областьТехнологииТюменская областьРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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