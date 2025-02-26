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В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы" - РИА Новости, 26.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:34 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/monument-2001813520.html
В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы"
В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы" - РИА Новости, 26.02.2025
В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы"
Памятный монумент "Город воинской славы" установят в Мариуполе к 9 мая силами петербургских специалистов, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:34:00+03:00
2025-02-26T20:34:00+03:00
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мариуполь
санкт-петербург
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Памятный монумент "Город воинской славы" установят в Мариуполе к 9 мая силами петербургских специалистов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду провел заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры на территориях ДНР и ЛНР. "В связи с присвоением Мариуполю звания "Город воинской славы" к 9 мая 2025 года в нем должен быть установлен памятный монумент. Это наша ответственность", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что по поручению главы государства Петербург разработал и согласовал с руководством Мариуполя и Донецкой Народной Республики план по дальнейшему восстановлению Мариуполя до 2030 года. В рамках этого плана предстоит уточнить и детализировать параметры и объёмы финансирования конкретных объектов со стороны ДНР, властей Мариуполя и правительства Петербурга. Первого июня исполнится три года с момента установления побратимских отношений между Петербургом и Мариуполем. Петербургские специалисты уже ввели в эксплуатацию в Мариуполе более 40 объектов инфраструктуры и жилого фонда, в том числе четыре детских сада, три школы, детскую и взрослую поликлиники и онкологический диспансер.
https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html
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в мире, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Мариуполь, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Александр Беглов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы"

Петербург установит в Мариуполе к 9 мая памятный монумент "Город воинской славы"

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкГород Мариуполь
Город Мариуполь - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
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Город Мариуполь. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Памятный монумент "Город воинской славы" установят в Мариуполе к 9 мая силами петербургских специалистов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду провел заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры на территориях ДНР и ЛНР.
«
"В связи с присвоением Мариуполю звания "Город воинской славы" к 9 мая 2025 года в нем должен быть установлен памятный монумент. Это наша ответственность", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что по поручению главы государства Петербург разработал и согласовал с руководством Мариуполя и Донецкой Народной Республики план по дальнейшему восстановлению Мариуполя до 2030 года. В рамках этого плана предстоит уточнить и детализировать параметры и объёмы финансирования конкретных объектов со стороны ДНР, властей Мариуполя и правительства Петербурга.
Первого июня исполнится три года с момента установления побратимских отношений между Петербургом и Мариуполем. Петербургские специалисты уже ввели в эксплуатацию в Мариуполе более 40 объектов инфраструктуры и жилого фонда, в том числе четыре детских сада, три школы, детскую и взрослую поликлиники и онкологический диспансер.
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