https://ria.ru/20250226/monument-2001813520.html

В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы"

В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы" - РИА Новости, 26.02.2025

В Мариуполе к 9 мая установят монумент "Город воинской славы"

Памятный монумент "Город воинской славы" установят в Мариуполе к 9 мая силами петербургских специалистов, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:34:00+03:00

2025-02-26T20:34:00+03:00

2025-02-26T20:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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санкт-петербург

донецкая народная республика

александр беглов

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Памятный монумент "Город воинской славы" установят в Мариуполе к 9 мая силами петербургских специалистов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду провел заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры на территориях ДНР и ЛНР. "В связи с присвоением Мариуполю звания "Город воинской славы" к 9 мая 2025 года в нем должен быть установлен памятный монумент. Это наша ответственность", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что по поручению главы государства Петербург разработал и согласовал с руководством Мариуполя и Донецкой Народной Республики план по дальнейшему восстановлению Мариуполя до 2030 года. В рамках этого плана предстоит уточнить и детализировать параметры и объёмы финансирования конкретных объектов со стороны ДНР, властей Мариуполя и правительства Петербурга. Первого июня исполнится три года с момента установления побратимских отношений между Петербургом и Мариуполем. Петербургские специалисты уже ввели в эксплуатацию в Мариуполе более 40 объектов инфраструктуры и жилого фонда, в том числе четыре детских сада, три школы, детскую и взрослую поликлиники и онкологический диспансер.

https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне