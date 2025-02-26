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Экс-премьер Молдавии предрек новый энергетический кризис в стране - РИА Новости, 26.02.2025
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18:19 26.02.2025 (обновлено: 18:20 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/moldavija-2001790376.html
Экс-премьер Молдавии предрек новый энергетический кризис в стране
Экс-премьер Молдавии предрек новый энергетический кризис в стране - РИА Новости, 26.02.2025
Экс-премьер Молдавии предрек новый энергетический кризис в стране
Жители Молдавии в ближайшее время могут столкнуться с новым энергетическим кризисом, а власти игнорируют проблему, считает экс-премьер, лидер... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:19:00+03:00
2025-02-26T18:20:00+03:00
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Жители Молдавии в ближайшее время могут столкнуться с новым энергетическим кризисом, а власти игнорируют проблему, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Правительство хранит гробовое молчание перед лицом надвигающегося энергетического кризиса. До конца отопительного сезона остался всего один месяц, и отсутствие конкретных действий не может быть оправдано. Грядет новый энергетический кризис, и граждане должны знать, какие меры принимаются для его предотвращения", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, правительство обещало ограничить цены на первые 110 кВт/ч для всех потребителей до декабря 2025 года. Эта мера касается около 1 миллиона потребителей и обойдется в 100 миллионов долларов. "В какой форме будут покрыты эти расходы? Будут ли взяты кредиты? Есть ли гарантия, что в будущем гражданам не придется платить в три раза больше? Я требую официальных, немедленных ответов, конкретных действий и полной прозрачности в управлении энергетическими ресурсами страны", - добавил экс-премьер. Политик полагает, что правительство должно четко, твердо и недвусмысленно ответить на эти вопросы. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250126/kishinev-1995530475.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, влад филат, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Влад Филат, Газпром
Экс-премьер Молдавии предрек новый энергетический кризис в стране

Экс-премьер Молдавии Филат заявил о надвигающемся энергокризисе в Молдавии

© Sputnik / Vladimir PolusatovБывший премьер-министр Молдавии Влад Филат
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Жители Молдавии в ближайшее время могут столкнуться с новым энергетическим кризисом, а власти игнорируют проблему, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Правительство хранит гробовое молчание перед лицом надвигающегося энергетического кризиса. До конца отопительного сезона остался всего один месяц, и отсутствие конкретных действий не может быть оправдано. Грядет новый энергетический кризис, и граждане должны знать, какие меры принимаются для его предотвращения", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Кишинев делает вид, что решает приднестровские проблемы, заявил Филат
26 января, 11:38
По его словам, правительство обещало ограничить цены на первые 110 кВт/ч для всех потребителей до декабря 2025 года. Эта мера касается около 1 миллиона потребителей и обойдется в 100 миллионов долларов.
"В какой форме будут покрыты эти расходы? Будут ли взяты кредиты? Есть ли гарантия, что в будущем гражданам не придется платить в три раза больше? Я требую официальных, немедленных ответов, конкретных действий и полной прозрачности в управлении энергетическими ресурсами страны", - добавил экс-премьер.
Политик полагает, что правительство должно четко, твердо и недвусмысленно ответить на эти вопросы.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Экс-премьер Молдавии предупредил о последствиях энергетического кризиса
7 декабря 2024, 11:08
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаВлад ФилатГазпром
 
 
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