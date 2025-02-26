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Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 26.02.2025
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11:05 26.02.2025 (обновлено: 11:26 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/mogila-2001661760.html
Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 26.02.2025
Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Прилетевший в Россию президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
гвинея-бисау
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прилетевший в Россию президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау. Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Эмбало приезжал в Москву в мае прошлого года, его визит был приурочен ко Дню Победы. Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде на Красной площади. Тогда же состоялись и переговоры в Кремле, в ходе которых Путин отметил, что связи между Россией и Гвинеей-Бисау основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения. Президент РФ указал и на близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка. Его коллега заверил, что Россия всегда сможет рассчитывать на Гвинею-Бисау как на своего партнера и эти отношения между странами никогда не изменятся.
https://ria.ru/20250225/shos-2001533194.html
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Президент Гвинеи-Бисау Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Прилетевший в Россию президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, Эмбало во время торжественного марша отдал честь военнослужащим Президентского полка. Ожидается, что сегодня лидер Гвинеи-Бисау проведет переговоры с Путиным. Эмбало не первый раз в Москве – он приезжал в город в мае прошлого года, его визит был приурочен ко Дню Победы.
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гвинея-бисау, россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Гвинея-Бисау, Россия, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прилетевший в Россию президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау.
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Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
Эмбало приезжал в Москву в мае прошлого года, его визит был приурочен ко Дню Победы. Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде на Красной площади.
Тогда же состоялись и переговоры в Кремле, в ходе которых Путин отметил, что связи между Россией и Гвинеей-Бисау основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения. Президент РФ указал и на близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка.
Его коллега заверил, что Россия всегда сможет рассчитывать на Гвинею-Бисау как на своего партнера и эти отношения между странами никогда не изменятся.
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