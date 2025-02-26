https://ria.ru/20250226/mogila-2001661760.html

Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 26.02.2025

Президент Гвинеи-Бисау возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Прилетевший в Россию президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:05:00+03:00

2025-02-26T11:05:00+03:00

2025-02-26T11:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Прилетевший в Россию президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау. Лидеры планируют обсудить перспективы развития российско-бисайского сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Последний раз Путин и лидер Гвинеи-Бисау общались в январе этого года по телефону, обсуждался ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях. Эмбало приезжал в Москву в мае прошлого года, его визит был приурочен ко Дню Победы. Президент Гвинеи-Бисау был в числе почетных зарубежных гостей на параде на Красной площади. Тогда же состоялись и переговоры в Кремле, в ходе которых Путин отметил, что связи между Россией и Гвинеей-Бисау основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения. Президент РФ указал и на близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка. Его коллега заверил, что Россия всегда сможет рассчитывать на Гвинею-Бисау как на своего партнера и эти отношения между странами никогда не изменятся.

https://ria.ru/20250225/shos-2001533194.html

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гвинея-бисау

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Президент Гвинеи-Бисау Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Прилетевший в Россию президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, Эмбало во время торжественного марша отдал честь военнослужащим Президентского полка. Ожидается, что сегодня лидер Гвинеи-Бисау проведет переговоры с Путиным. Эмбало не первый раз в Москве – он приезжал в город в мае прошлого года, его визит был приурочен ко Дню Победы. 2025-02-26T11:05 true PT0M29S

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гвинея-бисау, россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество