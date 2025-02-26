https://ria.ru/20250226/minpromtorg-2001640485.html

Минпромторг рассказал об инвестпроектах по редкоземельным металлам

Минпромторг рассказал об инвестпроектах по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.02.2025

Минпромторг рассказал об инвестпроектах по редкоземельным металлам

Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T09:22:00+03:00

2025-02-26T09:22:00+03:00

2025-02-26T09:22:00+03:00

экономика

россия

мурманская область

иркутская область

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Ведется подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области, Иркутской области, в Якутии и других регионах, которые позволят закрыть ключевые потребности российской промышленности в стратегическом сырье, а также в дальнейшем производстве продукции высоких переделов на его основе", - сказали в Минпромторге. Там добавили, что к 2030 году планируется выстроить полный цикл производства редкоземельных металлов и обеспечить сырьевой и технологический суверенитет. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что в ближайшие шесть лет планируется снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75%. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям, отметили в Минпромторге. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции. "Глобальная гонка за РЗМ идет полным ходом: все активно развивают производство и переработку, вводят жесткие экспортные ограничения, наращивают внутреннее потребление. Наша цель - полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции. Это необходимость, если мы хотим сохранить промышленную независимость и выйти на передовые позиции в мировой экономике", - пояснили в Минпромторге. В ведомстве рассказали, что поставленную задачу в области редкоземельных металлов необходимо решать системно, в том числе в рамках нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия" и федпроекта в его составе - "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов".

https://ria.ru/20250221/putin-2000858098.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606347.html

россия

мурманская область

иркутская область

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экономика, россия, мурманская область, иркутская область, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)