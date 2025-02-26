https://ria.ru/20250226/minoborony-2001683684.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 26.02.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более 200 РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:13:00+03:00

2025-02-26T12:13:00+03:00

2025-02-26T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", а также склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность