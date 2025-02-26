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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 26.02.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более 200 РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:13:00+03:00
2025-02-26T12:13:00+03:00
2025-02-26T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", а также склад боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада"