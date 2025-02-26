https://ria.ru/20250226/mikhalkov-2001886329.html

Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов

Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов - РИА Новости, 27.02.2025

Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов

Политика должна влиять на искусство, но только для торжества национальных интересов, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-26T16:49:00+03:00

2025-02-26T16:49:00+03:00

2025-02-27T10:32:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

никита михалков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Политика должна влиять на искусство, но только для торжества национальных интересов, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. "Политика должна влиять на искусство, но это влияние должно быть направлено только на торжество национальных интересов страны", - сказал Михалков в рамках специального молодежного форума "На государственной службе". Первый специальный молодежный форум "На государственной службе" в среду проходит в Подмосковье. Участие в нем принимают около 1 тысячи молодых специалистов из Московской области - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.

https://ria.ru/20250226/vorobev-2001884463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия, никита михалков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)