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Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов - РИА Новости, 27.02.2025
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Новости Подмосковья
 
16:49 26.02.2025 (обновлено: 10:32 27.02.2025)
https://ria.ru/20250226/mikhalkov-2001886329.html
Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов
Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов - РИА Новости, 27.02.2025
Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов
Политика должна влиять на искусство, но только для торжества национальных интересов, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-26T16:49:00+03:00
2025-02-27T10:32:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
никита михалков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Политика должна влиять на искусство, но только для торжества национальных интересов, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков. "Политика должна влиять на искусство, но это влияние должно быть направлено только на торжество национальных интересов страны", - сказал Михалков в рамках специального молодежного форума "На государственной службе". Первый специальный молодежный форум "На государственной службе" в среду проходит в Подмосковье. Участие в нем принимают около 1 тысячи молодых специалистов из Московской области - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.
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московская область (подмосковье), россия, никита михалков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Никита Михалков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Михалков: политика должна влиять на искусство для торжества нацинтересов

Михалков: политика должна влиять на искусство, но только для торжества интересов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист России, режиссер Никита Михалков
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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Политика должна влиять на искусство, но только для торжества национальных интересов, заявил народный артист России, режиссер Никита Михалков.
"Политика должна влиять на искусство, но это влияние должно быть направлено только на торжество национальных интересов страны", - сказал Михалков в рамках специального молодежного форума "На государственной службе".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Воробьев принял участие в молодежном форуме "На госслужбе"
Вчера, 11:53
Первый специальный молодежный форум "На государственной службе" в среду проходит в Подмосковье. Участие в нем принимают около 1 тысячи молодых специалистов из Московской области - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияНикита МихалковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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