Михалков согласился с критикой фильма "Анора"
Режиссер Михалков: фильм "Анора" выставляет русского человека в негативном свете
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков согласился с утверждением о том, что фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера выставляет русского человека в негативном свете.
"О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо. Я абсолютно с вами согласен", - поддержал Михалков мнение о том, что в фильме "Анора" выставляется образ русского человека в крайне негативном свете. Таким образом Михалков ответил на вопросы участников специального молодежного форума "На государственной службе".
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал картину "Анора", назвав его плохим фильмом без морали.
В "Аноре" сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.
Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры
27 октября 2024, 21:59