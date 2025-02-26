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Михалков согласился с критикой фильма "Анора" - РИА Новости, 27.02.2025
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Новости Подмосковья
 
17:17 26.02.2025 (обновлено: 10:37 27.02.2025)
https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001887635.html
Михалков согласился с критикой фильма "Анора"
Михалков согласился с критикой фильма "Анора" - РИА Новости, 27.02.2025
Михалков согласился с критикой фильма "Анора"
Народный артист России Никита Михалков согласился с утверждением о том, что фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера выставляет русского человека в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-26T17:17:00+03:00
2025-02-27T10:37:00+03:00
новости подмосковья
россия
никита михалков
фильм
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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков согласился с утверждением о том, что фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера выставляет русского человека в негативном свете. "О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо. Я абсолютно с вами согласен", - поддержал Михалков мнение о том, что в фильме "Анора" выставляется образ русского человека в крайне негативном свете. Таким образом Михалков ответил на вопросы участников специального молодежного форума "На государственной службе". Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал картину "Анора", назвав его плохим фильмом без морали. В "Аноре" сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.
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Новости Подмосковья, Россия, Никита Михалков, фильм
Михалков согласился с критикой фильма "Анора"

Режиссер Михалков: фильм "Анора" выставляет русского человека в негативном свете

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков согласился с утверждением о том, что фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера выставляет русского человека в негативном свете.
"О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо. Я абсолютно с вами согласен", - поддержал Михалков мнение о том, что в фильме "Анора" выставляется образ русского человека в крайне негативном свете. Таким образом Михалков ответил на вопросы участников специального молодежного форума "На государственной службе".
Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал картину "Анора", назвав его плохим фильмом без морали.
В "Аноре" сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.
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