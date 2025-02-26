https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001887635.html

Михалков согласился с критикой фильма "Анора"

Михалков согласился с критикой фильма "Анора" - РИА Новости, 27.02.2025

Михалков согласился с критикой фильма "Анора"

Народный артист России Никита Михалков согласился с утверждением о том, что фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера выставляет русского человека в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-26T17:17:00+03:00

2025-02-26T17:17:00+03:00

2025-02-27T10:37:00+03:00

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КРАСНОГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Народный артист России Никита Михалков согласился с утверждением о том, что фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера выставляет русского человека в негативном свете. "О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо. Я абсолютно с вами согласен", - поддержал Михалков мнение о том, что в фильме "Анора" выставляется образ русского человека в крайне негативном свете. Таким образом Михалков ответил на вопросы участников специального молодежного форума "На государственной службе". Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица раскритиковал картину "Анора", назвав его плохим фильмом без морали. В "Аноре" сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.

https://ria.ru/20241027/mihalkov-1980406759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, никита михалков, фильм