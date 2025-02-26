В МИД заявили о возможности долгосрочного урегулирования на Украине
Замглавы МИД Вершинин: есть возможность долгосрочного урегулирования на Украине
Здание МИД России. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Появляется возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, но первопричины конфликта должны быть устранены, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека.
"Мы считаем, что появляется возможность для того, чтобы прийти к такому урегулированию, которое, как мы считаем, учитывало бы коренные причины конфликта. Об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин. И мы открыты к таким реальным переговорам", - сказал он.
Однако Вершинин подчеркнул, что эти переговоры должны иметь достаточно долгосрочную цель, а именно - удаление первопричин конфликта, обеспечение надежной безопасности РФ и уважение основных прав гражданского населения на территории Украины. "Оно (население - ред.) должно в полной мере иметь возможность на реализацию своих конфессиональных и гражданских прав. Имею в виду в первую очередь использование русского языка и возможность функционирования канонической православной церкви", - уточнил дипломат.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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