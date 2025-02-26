https://ria.ru/20250226/merts-2001708634.html
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии
У лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца агрессивные и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:34:00+03:00
2025-02-26T13:34:00+03:00
2025-02-26T13:48:00+03:00
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. У лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца агрессивные и специфические подходы к России, но они могут поменяться, когда он станет канцлером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У него специфические подходы к России. Он, например, в отличие от канцлера (ФРГ Олафа - ред.) Шольца настаивал на отправке украинцам дальнобойных ракет Taurus для атак вглубь территории Российской Федерации", - сказал Лавров по итогам визита в Катар."Пока у господина Мерца достаточно агрессивные взгляды. Часто бывает, когда человек превращается из кандидата в функционирующего государственного деятеля, в данном случае в канцлера, взгляды становятся более реалистичными. Посмотрим, как это произойдет, если господин Мерц займет кресло канцлера Германии", - добавил он.
https://ria.ru/20250225/ekspert-2001405868.html
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германия, хдс/хсс, фридрих мерц, сергей лавров, катар, россия, в мире
Германия, ХДС/ХСС, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Катар, Россия, В мире
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии
Лавров: у Мерца специфические подходы к России