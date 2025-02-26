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Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 26.02.2025
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13:34 26.02.2025 (обновлено: 13:48 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/merts-2001708634.html
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии
У лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца агрессивные и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:34:00+03:00
2025-02-26T13:48:00+03:00
германия
хдс/хсс
фридрих мерц
сергей лавров
катар
россия
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. У лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца агрессивные и специфические подходы к России, но они могут поменяться, когда он станет канцлером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У него специфические подходы к России. Он, например, в отличие от канцлера (ФРГ Олафа - ред.) Шольца настаивал на отправке украинцам дальнобойных ракет Taurus для атак вглубь территории Российской Федерации", - сказал Лавров по итогам визита в Катар."Пока у господина Мерца достаточно агрессивные взгляды. Часто бывает, когда человек превращается из кандидата в функционирующего государственного деятеля, в данном случае в канцлера, взгляды становятся более реалистичными. Посмотрим, как это произойдет, если господин Мерц займет кресло канцлера Германии", - добавил он.
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германия, хдс/хсс, фридрих мерц, сергей лавров, катар, россия, в мире
Германия, ХДС/ХСС, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Катар, Россия, В мире
Лавров прокомментировал итоги выборов в Германии

Лавров: у Мерца специфические подходы к России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. У лидера победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца агрессивные и специфические подходы к России, но они могут поменяться, когда он станет канцлером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У него специфические подходы к России. Он, например, в отличие от канцлера (ФРГ Олафа - ред.) Шольца настаивал на отправке украинцам дальнобойных ракет Taurus для атак вглубь территории Российской Федерации", - сказал Лавров по итогам визита в Катар.
"Пока у господина Мерца достаточно агрессивные взгляды. Часто бывает, когда человек превращается из кандидата в функционирующего государственного деятеля, в данном случае в канцлера, взгляды становятся более реалистичными. Посмотрим, как это произойдет, если господин Мерц займет кресло канцлера Германии", - добавил он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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25 февраля, 08:21
 
ГерманияХДС/ХССФридрих МерцСергей ЛавровКатарРоссияВ мире
 
 
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