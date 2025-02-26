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Клиенты "МегаФона" смогут заключать договор на связь при помощи QR-кода
Клиенты "МегаФона" смогут заключать договор на связь при помощи QR-кода - РИА Новости, 26.02.2025
Клиенты "МегаФона" смогут заключать договор на связь при помощи QR-кода
"МегаФон" предоставил возможность заключения договора об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кода в приложении "Госуслуги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:23:00+03:00
2025-02-26T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "МегаФон" предоставил возможность заключения договора об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кода в приложении "Госуслуги", сообщает пресс-служба оператора. "При обращении клиента в салон связи сотрудник “МегаФона” сформирует QR-код во внутренней программе оператора. Его необходимо отсканировать при помощи сканера в мобильном приложении “Госуслуги”. Затем нужно дать согласие на обработку и передачу данных. Далее клиент увидит адрес оператора и его название, а также предложение о начале процесса заключения договора. После этого клиенту необходимо выбрать тарифный план и сообщить о своем решении сотруднику салона", – отметили в компании. Для заключения нового договора клиенту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", а также установленные мобильные приложения "Госуслуги" и "Госключ". Услуга оказывается очно. При этом клиенту не надо предъявлять паспорт. Уточняется, что проверка сведений автоматического формирования договора и его регистрации в "Госуслугах" занимает менее минуты. После этого для подписания договора клиенту нужно воспользоваться приложением "Госключ". Первую подпись ставит клиент, затем оператор, после чего услуги связи автоматически активируются. Факт подписания договора отразится в "Госуслугах". В компании отметили, что услуга позволит сэкономить время на саму процедуру оформления договора. Как показали тесты, с помощью QR-кода вся процедура заключения договора и активации сим-карты в среднем занимает три минуты вместо нынешних 6-9 минут. При этом решение позволит безошибочно использовать проверенные данные из цифрового профиля клиента для заполнения подписания договора и избавляет от необходимости хранить бумажную версию документа. По мнению директора департамента по развитию компании Игоря Глебова, на новую услугу будет высокий спрос. "Во-первых, сейчас мы все чаще фиксируем интерес наших клиентов к переходу от бумажных документов к их цифровым аналогам. Уже сейчас при определенных операциях допускается использование цифровых удостоверений личности, и эта практика со временем будет только расширяться. Во-вторых, оформление договора связи с использованием QR-кода происходит в автоматическом режиме, что обеспечивает дополнительную защиту для наших клиентов", – приводит пресс-служба слова Глебова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мегафон, россия
Клиенты "МегаФона" смогут заключать договор на связь при помощи QR-кода
"МегаФон" предоставил возможность подписывать договор при помощи QR-кода
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "МегаФон" предоставил возможность заключения договора об оказании услуг сотовой связи с помощью QR-кода в приложении "Госуслуги", сообщает пресс-служба оператора.
"При обращении клиента в салон связи сотрудник “МегаФона
” сформирует QR-код во внутренней программе оператора. Его необходимо отсканировать при помощи сканера в мобильном приложении “Госуслуги”. Затем нужно дать согласие на обработку и передачу данных. Далее клиент увидит адрес оператора и его название, а также предложение о начале процесса заключения договора. После этого клиенту необходимо выбрать тарифный план и сообщить о своем решении сотруднику салона", – отметили в компании.
Для заключения нового договора клиенту необходимо иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", а также установленные мобильные приложения "Госуслуги" и "Госключ".
Услуга оказывается очно. При этом клиенту не надо предъявлять паспорт.
Уточняется, что проверка сведений автоматического формирования договора и его регистрации в "Госуслугах" занимает менее минуты. После этого для подписания договора клиенту нужно воспользоваться приложением "Госключ". Первую подпись ставит клиент, затем оператор, после чего услуги связи автоматически активируются. Факт подписания договора отразится в "Госуслугах".
В компании отметили, что услуга позволит сэкономить время на саму процедуру оформления договора. Как показали тесты, с помощью QR-кода вся процедура заключения договора и активации сим-карты в среднем занимает три минуты вместо нынешних 6-9 минут. При этом решение позволит безошибочно использовать проверенные данные из цифрового профиля клиента для заполнения подписания договора и избавляет от необходимости хранить бумажную версию документа.
По мнению директора департамента по развитию компании Игоря Глебова, на новую услугу будет высокий спрос.
"Во-первых, сейчас мы все чаще фиксируем интерес наших клиентов к переходу от бумажных документов к их цифровым аналогам. Уже сейчас при определенных операциях допускается использование цифровых удостоверений личности, и эта практика со временем будет только расширяться. Во-вторых, оформление договора связи с использованием QR-кода происходит в автоматическом режиме, что обеспечивает дополнительную защиту для наших клиентов", – приводит пресс-служба слова Глебова.