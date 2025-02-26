https://ria.ru/20250226/matvienko-2001734697.html
Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом
Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом - РИА Новости, 26.02.2025
Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом 26-27 февраля, планируются встречи с руководством страны, сообщила... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:19:00+03:00
2025-02-26T15:19:00+03:00
2025-02-26T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом 26-27 февраля, планируются встречи с руководством страны, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента."Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 26-27 февраля посетит Турецкую Республику с официальным визитом. В программе визита – встречи с руководством страны, турецкими парламентариями", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что запланированы переговоры Матвиенко с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем. Делегация СФ также посетит пленарное заседание ВНСТ.В составе делегации вице-спикер Совфеда Константин Косачев, первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров, член регионального комитета Надежда Ильина.
https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, валентина матвиенко, россия, в мире
Турция, Валентина Матвиенко, Россия, В мире
Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом
Матвиенко 26 февраля посетит Турцию, где проведет встречи с руководством страны