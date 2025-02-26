https://ria.ru/20250226/matvienko-2001734697.html

Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом

Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом - РИА Новости, 26.02.2025

Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом 26-27 февраля, планируются встречи с руководством страны, сообщила... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:19:00+03:00

2025-02-26T15:19:00+03:00

2025-02-26T15:23:00+03:00

турция

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом 26-27 февраля, планируются встречи с руководством страны, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента."Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 26-27 февраля посетит Турецкую Республику с официальным визитом. В программе визита – встречи с руководством страны, турецкими парламентариями", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что запланированы переговоры Матвиенко с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем. Делегация СФ также посетит пленарное заседание ВНСТ.В составе делегации вице-спикер Совфеда Константин Косачев, первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров, член регионального комитета Надежда Ильина.

https://ria.ru/20250226/turtsiya-2001624696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, валентина матвиенко, россия, в мире