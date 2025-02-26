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Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины - РИА Новости, 26.02.2025
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10:41 26.02.2025 (обновлено: 11:10 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/matvienko-2001656683.html
Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины
Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины - РИА Новости, 26.02.2025
Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины
Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ, заявила спикер... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:41:00+03:00
2025-02-26T11:10:00+03:00
россия
киев
валентина матвиенко
совет федерации рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На заседании Совфеда в среду была представлена книга о преступлениях Киева. "Безусловно, наступит время, когда все виновные в этих чудовищных преступлениях будут наказаны строго в соответствии с нашим законодательством", - сказала Матвиенко. Она отметила, что в книге собраны конкретные факты, которые подтверждают "преступный, террористический характер киевского режима" и их преступления против мирных граждан. "Я прошу вас ознакомиться, активно использовать этот фактический материал в своей работе, когда мы общаемся с нашими зарубежными коллегами", - обратилась Матвиенко к сенаторам.В ходе заседания первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил, что у сенаторов на столах находится книга "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг"."Международный общественный трибунал был создан в 2022 году по инициативе российских и зарубежных правозащитников, юристов и журналистов. Председатель трибунала Максим Сергеевич Григорьев. А в его состав вошли более 70 представителей гражданского общества из многих стран мира", - сказал Джабаров.По его словам, книга содержит вопиющие факты преступных деяний вооружённых сил Украины. "Речь идёт о преднамеренных убийствах российских и русскоязычных украинских граждан, пытках российских военнослужащих со стороны ВСУ, целенаправленном уничтожении российских мирных объектов, включая частные дома, больницы, госпитали и православные церкви, терроре", - сказал Джабаров.Особую ценность представляют прямые свидетельства людей, пострадавших от рук украинских боевиков. "Уже собранная информация подчёркивает правильность принятого руководством нашей страны решения о начале специальной военной операции", - подчеркнул законодатель.Джабаров предложил сенаторам рассказывать об этой книге при посещении регионов.
https://ria.ru/20250222/moskva-2001046634.html
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россия, киев, валентина матвиенко, совет федерации рф, украина, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины

Матвиенко: виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны по закону

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
На заседании Совфеда в среду была представлена книга о преступлениях Киева.
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"Безусловно, наступит время, когда все виновные в этих чудовищных преступлениях будут наказаны строго в соответствии с нашим законодательством", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что в книге собраны конкретные факты, которые подтверждают "преступный, террористический характер киевского режима" и их преступления против мирных граждан.
"Я прошу вас ознакомиться, активно использовать этот фактический материал в своей работе, когда мы общаемся с нашими зарубежными коллегами", - обратилась Матвиенко к сенаторам.
В ходе заседания первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил, что у сенаторов на столах находится книга "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг".
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"Международный общественный трибунал был создан в 2022 году по инициативе российских и зарубежных правозащитников, юристов и журналистов. Председатель трибунала Максим Сергеевич Григорьев. А в его состав вошли более 70 представителей гражданского общества из многих стран мира", - сказал Джабаров.
По его словам, книга содержит вопиющие факты преступных деяний вооружённых сил Украины. "Речь идёт о преднамеренных убийствах российских и русскоязычных украинских граждан, пытках российских военнослужащих со стороны ВСУ, целенаправленном уничтожении российских мирных объектов, включая частные дома, больницы, госпитали и православные церкви, терроре", - сказал Джабаров.
Особую ценность представляют прямые свидетельства людей, пострадавших от рук украинских боевиков. "Уже собранная информация подчёркивает правильность принятого руководством нашей страны решения о начале специальной военной операции", - подчеркнул законодатель.
Джабаров предложил сенаторам рассказывать об этой книге при посещении регионов.
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