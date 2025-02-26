https://ria.ru/20250226/matvienko-2001656683.html

Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины

Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины - РИА Новости, 26.02.2025

Матвиенко пообещала наказать виновных в преступлениях Украины

Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ, заявила спикер... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:41:00+03:00

2025-02-26T10:41:00+03:00

2025-02-26T11:10:00+03:00

россия

киев

валентина матвиенко

совет федерации рф

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На заседании Совфеда в среду была представлена книга о преступлениях Киева. "Безусловно, наступит время, когда все виновные в этих чудовищных преступлениях будут наказаны строго в соответствии с нашим законодательством", - сказала Матвиенко. Она отметила, что в книге собраны конкретные факты, которые подтверждают "преступный, террористический характер киевского режима" и их преступления против мирных граждан. "Я прошу вас ознакомиться, активно использовать этот фактический материал в своей работе, когда мы общаемся с нашими зарубежными коллегами", - обратилась Матвиенко к сенаторам.В ходе заседания первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил, что у сенаторов на столах находится книга "Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг"."Международный общественный трибунал был создан в 2022 году по инициативе российских и зарубежных правозащитников, юристов и журналистов. Председатель трибунала Максим Сергеевич Григорьев. А в его состав вошли более 70 представителей гражданского общества из многих стран мира", - сказал Джабаров.По его словам, книга содержит вопиющие факты преступных деяний вооружённых сил Украины. "Речь идёт о преднамеренных убийствах российских и русскоязычных украинских граждан, пытках российских военнослужащих со стороны ВСУ, целенаправленном уничтожении российских мирных объектов, включая частные дома, больницы, госпитали и православные церкви, терроре", - сказал Джабаров.Особую ценность представляют прямые свидетельства людей, пострадавших от рук украинских боевиков. "Уже собранная информация подчёркивает правильность принятого руководством нашей страны решения о начале специальной военной операции", - подчеркнул законодатель.Джабаров предложил сенаторам рассказывать об этой книге при посещении регионов.

https://ria.ru/20250222/moskva-2001046634.html

https://ria.ru/20250214/mid-1999424176.html

https://ria.ru/20241215/mid-1989291057.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, валентина матвиенко, совет федерации рф, украина, вооруженные силы украины