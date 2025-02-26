https://ria.ru/20250226/matkapital-2001652081.html

ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка

ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка - РИА Новости, 26.02.2025

ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка

В Общественной палате РФ предложили повысить размер материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей, следует из доклада "Семья и дети РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:14:00+03:00

2025-02-26T10:14:00+03:00

2025-02-26T10:14:00+03:00

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили повысить размер материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей, следует из доклада "Семья и дети в России". Сборник "Семья и дети в России" — совместный проект Общественной палаты РФ и Росстата, издание которого предусмотрено планом основных мероприятий по проведению в РФ Года семьи. "По итогам мероприятий, прошедших в Общественной палате в 2024 году, предлагается в рамках Национального проекта "Семья" предусмотреть дополнительные меры поддержки семей при рождении третьего и последующих детей. Увеличить размер выплаты с 450 тысяч до 1 миллиона рублей семьям, в которых с 1 января 2025 года родились третий или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту... обеспечив ежегодную индексацию в соответствии с уровнем инфляции", - говорится в тексте доклада. По мнению авторов доклада, самый большой резерв восстановления рождаемости в стране - это нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет. Кроме того, авторы доклада предлагают расширить направления использования макапитала при рождении третьего или последующих детей на благоустройство и ремонт жилья, а также реализовать программу льготного кредитования приобретения отечественного автомобиля для всех многодетных семей.

https://ria.ru/20241218/matkapital-1989945653.html

https://ria.ru/20250220/dolja-2000498680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)