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ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка - РИА Новости, 26.02.2025
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10:14 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/matkapital-2001652081.html
ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка
ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка - РИА Новости, 26.02.2025
ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка
В Общественной палате РФ предложили повысить размер материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей, следует из доклада "Семья и дети РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:14:00+03:00
2025-02-26T10:14:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили повысить размер материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей, следует из доклада "Семья и дети в России". Сборник "Семья и дети в России" — совместный проект Общественной палаты РФ и Росстата, издание которого предусмотрено планом основных мероприятий по проведению в РФ Года семьи. "По итогам мероприятий, прошедших в Общественной палате в 2024 году, предлагается в рамках Национального проекта "Семья" предусмотреть дополнительные меры поддержки семей при рождении третьего и последующих детей. Увеличить размер выплаты с 450 тысяч до 1 миллиона рублей семьям, в которых с 1 января 2025 года родились третий или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту... обеспечив ежегодную индексацию в соответствии с уровнем инфляции", - говорится в тексте доклада. По мнению авторов доклада, самый большой резерв восстановления рождаемости в стране - это нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет. Кроме того, авторы доклада предлагают расширить направления использования макапитала при рождении третьего или последующих детей на благоустройство и ремонт жилья, а также реализовать программу льготного кредитования приобретения отечественного автомобиля для всех многодетных семей.
https://ria.ru/20241218/matkapital-1989945653.html
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка

ОП предложила повысить размер маткапитала на третьего ребенка до миллиона рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили повысить размер материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей, следует из доклада "Семья и дети в России".
Сборник "Семья и дети в России" — совместный проект Общественной палаты РФ и Росстата, издание которого предусмотрено планом основных мероприятий по проведению в РФ Года семьи.
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"По итогам мероприятий, прошедших в Общественной палате в 2024 году, предлагается в рамках Национального проекта "Семья" предусмотреть дополнительные меры поддержки семей при рождении третьего и последующих детей. Увеличить размер выплаты с 450 тысяч до 1 миллиона рублей семьям, в которых с 1 января 2025 года родились третий или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту... обеспечив ежегодную индексацию в соответствии с уровнем инфляции", - говорится в тексте доклада.
По мнению авторов доклада, самый большой резерв восстановления рождаемости в стране - это нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет.
Кроме того, авторы доклада предлагают расширить направления использования макапитала при рождении третьего или последующих детей на благоустройство и ремонт жилья, а также реализовать программу льготного кредитования приобретения отечественного автомобиля для всех многодетных семей.
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