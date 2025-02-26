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Канада не сможет лишить Маска гражданства, пишет CBC - РИА Новости, 26.02.2025
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23:45 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/mask-2001832930.html
Канада не сможет лишить Маска гражданства, пишет CBC
Канада не сможет лишить Маска гражданства, пишет CBC - РИА Новости, 26.02.2025
Канада не сможет лишить Маска гражданства, пишет CBC
Власти Канады не смогут лишить предпринимателя Илона Маска канадского гражданства, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство, сообщает... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:45:00+03:00
2025-02-26T23:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти Канады не смогут лишить предпринимателя Илона Маска канадского гражданства, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство, сообщает телеканал CBC со ссылкой на бывшего председателя иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэлу Рамо. Ранее более 285 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить Илона Маска канадского гражданства. Согласно тексту петиции, Маск, получивший гражданство Канады в 1989 году, действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы и стал членом иностранного правительства, которое "стремится подорвать" канадский суверенитет. "Прежде чем это сделать, они (правительство Канады - ред.) должны будут принять закон, понадобится внести поправки в действующий закон о гражданстве... Нет такого положения, которое позволило бы им добиваться аннулирования гражданства, полученного по праву рождения в Канаде, в силу того, что он родился от канадки", - приводит телеканал мнение юриста. При этом она отметила, что случаи лишения гражданства в Канаде "довольно редки". CBC добавляет, что петиция о лишении Маска гражданства может стать самой популярной в истории канадской палаты общин. Маск, возглавляющий при администрации президента США Дональда Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), ранее называл канадского премьера Джастина Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост. Также он называл Канаду "ненастоящей страной".
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в мире, канада, сша, илон маск, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Канада не сможет лишить Маска гражданства, пишет CBC

CBC: Канада не сможет лишить Маска гражданства без внесения поправок в закон

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти Канады не смогут лишить предпринимателя Илона Маска канадского гражданства, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство, сообщает телеканал CBC со ссылкой на бывшего председателя иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэлу Рамо.
Ранее более 285 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить Илона Маска канадского гражданства. Согласно тексту петиции, Маск, получивший гражданство Канады в 1989 году, действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы и стал членом иностранного правительства, которое "стремится подорвать" канадский суверенитет.
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"Прежде чем это сделать, они (правительство Канады - ред.) должны будут принять закон, понадобится внести поправки в действующий закон о гражданстве... Нет такого положения, которое позволило бы им добиваться аннулирования гражданства, полученного по праву рождения в Канаде, в силу того, что он родился от канадки", - приводит телеканал мнение юриста.
При этом она отметила, что случаи лишения гражданства в Канаде "довольно редки".
CBC добавляет, что петиция о лишении Маска гражданства может стать самой популярной в истории канадской палаты общин.
Маск, возглавляющий при администрации президента США Дональда Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), ранее называл канадского премьера Джастина Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост. Также он называл Канаду "ненастоящей страной".
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В миреКанадаСШАИлон МаскДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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