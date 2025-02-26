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Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов
Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов - РИА Новости, 26.02.2025
Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов
Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск признался, что получает угрозы в свой адрес из-за... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск признался, что получает угрозы в свой адрес из-за проводимой работы по сокращению госрасходов. "Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти", — объявил он на первом заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом. Маск не уточнил, от кого именно получает подобные сообщения. Он подчеркнул, что несмотря на масштабные планы по сокращению госслужащих в США, американские власти намерены сохранить все необходимые места, а также тех сотрудников, которые хорошо выполняют свою работу.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов
Маск заявил, что получает угрозы в свой адрес из-за сокращения госрасходов в США