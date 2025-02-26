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Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов - РИА Новости, 26.02.2025
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20:25 26.02.2025 (обновлено: 20:48 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/mask-2001812808.html
Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов
Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов - РИА Новости, 26.02.2025
Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов
Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск признался, что получает угрозы в свой адрес из-за... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:25:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск признался, что получает угрозы в свой адрес из-за проводимой работы по сокращению госрасходов. "Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти", — объявил он на первом заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом. Маск не уточнил, от кого именно получает подобные сообщения. Он подчеркнул, что несмотря на масштабные планы по сокращению госслужащих в США, американские власти намерены сохранить все необходимые места, а также тех сотрудников, которые хорошо выполняют свою работу.
https://ria.ru/20250226/mask-2001783054.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск заявил об угрозах в свой адрес из-за сокращения госрасходов

Маск заявил, что получает угрозы в свой адрес из-за сокращения госрасходов в США

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск признался, что получает угрозы в свой адрес из-за проводимой работы по сокращению госрасходов.
"Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти", — объявил он на первом заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
WP сообщила о недовольстве в команде Трампа действиями Маска
Вчера, 17:49
Маск не уточнил, от кого именно получает подобные сообщения.
Он подчеркнул, что несмотря на масштабные планы по сокращению госслужащих в США, американские власти намерены сохранить все необходимые места, а также тех сотрудников, которые хорошо выполняют свою работу.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
WP раскрыла, сколько денег получил Маск от государства
Вчера, 17:17
 
В миреСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
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