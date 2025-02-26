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Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску

Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску - РИА Новости, 26.02.2025

Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску

Американский предприниматель Илон Маск осудил и назвал "полным бардаком" задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:21:00+03:00

2025-02-26T17:21:00+03:00

2025-02-26T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск осудил и назвал "полным бардаком" задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску. В среду ряд СМИ в Румынии сообщили, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года. Агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники передавало, что Джеорджеску получит статус подозреваемого в деле о незаконном финансировании избирательной кампании. "Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. Официальных заявлений о том, почему именно Джеорджеску был задержан, пока не было. В пресс-службе Джеорджеску сообщили, что его машина была остановлена сотрудниками полиции, в это время политик намеревался подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты в рамках повторного проведения выборов. В среду утром в ряде населенных пунктов Румынии были проведены обыски в отношении людей из окружения Джеорджеску в рамках расследования ряда преступлений. Речь идет о ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространению заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии, отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.

https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001733065.html

https://ria.ru/20250222/storonniki-2000999534.html

https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью 2024-го 2025-02-26T17:21 true PT0M27S

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, илон маск, нато