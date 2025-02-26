Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску
Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску бардаком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск осудил и назвал "полным бардаком" задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску.
В среду ряд СМИ в Румынии сообщили, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года. Агентство Mediafax со ссылкой на судебные источники передавало, что Джеорджеску получит статус подозреваемого в деле о незаконном финансировании избирательной кампании.
"Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Румынии. Это полный бардак", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х.
Официальных заявлений о том, почему именно Джеорджеску был задержан, пока не было. В пресс-службе Джеорджеску сообщили, что его машина была остановлена сотрудниками полиции, в это время политик намеревался подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты в рамках повторного проведения выборов.
Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску
22 февраля, 15:03
В среду утром в ряде населенных пунктов Румынии были проведены обыски в отношении людей из окружения Джеорджеску в рамках расследования ряда преступлений. Речь идет о ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространению заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии, отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса
22 февраля, 17:08