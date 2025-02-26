Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе
Политик Филиппо: навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям
© РИА НовостиПолицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
© РИА Новости
Полицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя нападение на консульство РФ в Марселе.
"Русофобия на уровне государства, которая годами наводняет средства массовой информации и политические комментарии, толкает сумасшедших на насильственные действия: полная безответственность!" - написал он в Х.
По его словам, "глупое расценивание любых призывов к миру как "поддержку России" приводит к нападениям и насилию".
Филиппо также призвал к контролю над широко субсидируемым государством Национальным центром научных исследований Франции (CNRS), члены которого признались в совершении нападения.
"Что происходит в этой общественной организации с бюджетом в 3,7 миллиарда евро, которая должна проводить исследования для Франции? Двое ее исследователей превратились в террористов. Необходимо срочно провести аудит, чтобы вернуть его на правильный путь", - написал Филиппо.
В понедельник утром на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать, благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства. Позже прокуратура Марселя подтвердила РИА Новости, что задержанные – французы 48 и 59 лет, они работают в CNRS и сознались в преступлении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений.
Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе
25 февраля, 15:51