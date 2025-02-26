https://ria.ru/20250226/marsel-2001725140.html

Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе

Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе - РИА Новости, 26.02.2025

Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе

Навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя нападение на... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:49:00+03:00

2025-02-26T14:49:00+03:00

2025-02-26T14:49:00+03:00

в мире

россия

франция

украина

флориан филиппо

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя нападение на консульство РФ в Марселе. "Русофобия на уровне государства, которая годами наводняет средства массовой информации и политические комментарии, толкает сумасшедших на насильственные действия: полная безответственность!" - написал он в Х. По его словам, "глупое расценивание любых призывов к миру как "поддержку России" приводит к нападениям и насилию". Филиппо также призвал к контролю над широко субсидируемым государством Национальным центром научных исследований Франции (CNRS), члены которого признались в совершении нападения. "Что происходит в этой общественной организации с бюджетом в 3,7 миллиарда евро, которая должна проводить исследования для Франции? Двое ее исследователей превратились в террористов. Необходимо срочно провести аудит, чтобы вернуть его на правильный путь", - написал Филиппо. В понедельник утром на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать, благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства. Позже прокуратура Марселя подтвердила РИА Новости, что задержанные – французы 48 и 59 лет, они работают в CNRS и сознались в преступлении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250226/marsel-2001692255.html

https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001572017.html

https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001609153.html

https://ria.ru/20250225/video-2001528209.html

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в мире, россия, франция, украина, флориан филиппо, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на территории российского генконсульства в марселе