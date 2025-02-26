Рейтинг@Mail.ru
Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/marsel-2001725140.html
Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе
Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе - РИА Новости, 26.02.2025
Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе
Навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя нападение на... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:49:00+03:00
2025-02-26T14:49:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
флориан филиппо
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001272214_0:1:843:475_1920x0_80_0_0_65614d6b84097e0dda10986bc28ce8b9.jpg
ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя нападение на консульство РФ в Марселе. "Русофобия на уровне государства, которая годами наводняет средства массовой информации и политические комментарии, толкает сумасшедших на насильственные действия: полная безответственность!" - написал он в Х. По его словам, "глупое расценивание любых призывов к миру как "поддержку России" приводит к нападениям и насилию". Филиппо также призвал к контролю над широко субсидируемым государством Национальным центром научных исследований Франции (CNRS), члены которого признались в совершении нападения. "Что происходит в этой общественной организации с бюджетом в 3,7 миллиарда евро, которая должна проводить исследования для Франции? Двое ее исследователей превратились в террористов. Необходимо срочно провести аудит, чтобы вернуть его на правильный путь", - написал Филиппо. В понедельник утром на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать, благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства. Позже прокуратура Марселя подтвердила РИА Новости, что задержанные – французы 48 и 59 лет, они работают в CNRS и сознались в преступлении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250226/marsel-2001692255.html
https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001572017.html
https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001609153.html
https://ria.ru/20250225/video-2001528209.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001272214_105:0:738:475_1920x0_80_0_0_b995d70353e754616c643d16675b3cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, флориан филиппо, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Французский политик раскритиковал нападение на консульство России в Марселе

Политик Филиппо: навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям

© РИА НовостиПолицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости
Полицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Навязываемая годами в ЕС русофобия приводит к преступлениям, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя нападение на консульство РФ в Марселе.
"Русофобия на уровне государства, которая годами наводняет средства массовой информации и политические комментарии, толкает сумасшедших на насильственные действия: полная безответственность!" - написал он в Х.
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Напавшие на консульство России в Марселе в среду предстанут перед судьей
Вчера, 12:46
По его словам, "глупое расценивание любых призывов к миру как "поддержку России" приводит к нападениям и насилию".
Филиппо также призвал к контролю над широко субсидируемым государством Национальным центром научных исследований Франции (CNRS), члены которого признались в совершении нападения.
Французская ассоциация SOS Donbass провела акцию в поддержку России после нападения на консульство РФ в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Во Франции прошла акция в поддержку России после нападения на консульство
25 февраля, 19:02
"Что происходит в этой общественной организации с бюджетом в 3,7 миллиарда евро, которая должна проводить исследования для Франции? Двое ее исследователей превратились в террористов. Необходимо срочно провести аудит, чтобы вернуть его на правильный путь", - написал Филиппо.
В понедельник утром на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать, благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства. Позже прокуратура Марселя подтвердила РИА Новости, что задержанные – французы 48 и 59 лет, они работают в CNRS и сознались в преступлении.
Экстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России
Вчера, 01:41
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
Видео нападения на российское генконсульство в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Опубликованы кадры нападения на генконсульство России в Марселе
25 февраля, 15:51
 
В миреРоссияФранцияУкраинаФлориан ФилиппоМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала