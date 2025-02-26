https://ria.ru/20250226/lotereya-2001692805.html

Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей

Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей - РИА Новости, 26.02.2025

Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей

Один билет, несколько секунд на экране телевизора — и жизнь меняется навсегда. Для кого-то к лучшему, для кого-то... Давайте заглянем в жизни людей, которым... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:00:00+03:00

2025-02-26T19:00:00+03:00

2025-02-26T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один билет, несколько секунд на экране телевизора — и жизнь меняется навсегда. Для кого-то к лучшему, для кого-то... Давайте заглянем в жизни людей, которым выпал счастливый билет в буквальном смысле этого слова.Миллион долларов испарился за 5 летВ январе 2001 года безработные супруги Рустем и Надежда Мухаметзяновы из Уфы выиграли в "Бинго-шоу" миллион долларов (около 29 миллионов рублей по тогдашнему курсу). Что делать с такими деньгами, если раньше вы едва сводили концы с концами?Поначалу семья не мудрствовала — отправила значительную часть выигрыша на алкоголь. Затем все-таки взялись за ум: купили элитное жилье в центре Уфы, несколько квартир для детей и пару отечественных автомобилей.Однако сказка быстро закончилась. Надежда Мухаметзянова скончалась от болезни, а Рустем и повзрослевшие сыновья так и не нашли работы, живя на остатки выигрыша."Отовариваюсь в дорогих магазинах, могу позволить себе купить и колбасу копченую, и картошку отборную с рынка. Денег еще на пару лет должно хватить," — комментировал сам Рустем. И добавил фразу, от которой становится не по себе: "А на большее я не рассчитываю. Чувствую, недолго мне осталось".358 миллионов рублей: выигрыш, который не заметилиПредставьте: вы сорвали джекпот, а вокруг все обсуждают "счастливчика", не подозревая, что это вы. Именно так произошло с 47-летним врачом из Новосибирска, выигравшим в 2016 году в "Гослото" 358 миллионов рублей.Билет стоимостью 1800 рублей принес ему состояние, которое трудно осознать. Интересно, что мужчина даже не сразу понял, что стал миллионером. Он читал новости о рекордном выигрыше несколько дней, не догадываясь, что речь идет о нем. Проверить билет решился только спустя время, перепроверив результаты пять раз, прежде чем поверил в свою удачу.Новоиспеченный миллионер попросил сохранить его личность в тайне и не спешил рассказывать о выигрыше даже своей семье. Врач планировал использовать деньги на переезд в Москву, развитие собственного бизнеса в сфере здоровья, покупку большого дома и благотворительность.Как сложилась судьба этого выигрыша — тайна. Врач предпочел не давать интервью о своей дальнейшей жизни, оставшись в тени своего богатства.364,6 миллиона рублей: билет за 700 рублей и политические амбицииВ 2017 году жительница Сочи Асмик Реуфовна превратила 700 рублей в 364,6 миллиона, выиграв в лотерею. Вот только победительницу пришлось поискать — она долго не выходила на связь.Когда организаторы все-таки нашли Асмик, оказалось, что у нее нет средств, чтобы приехать в Москву за выигрышем. Она хотела взять с собой всю семью "для надежности", а на это требовались немалые деньги.Самое необычное в планах Асмик — ее политические амбиции. Женщина планировала направить около 30% выигрыша (109 миллионов рублей) в избирательный фонд Краснодарского краевого отделения КПРФ для помощи на выборах в Законодательное собрание края.Получила ли партия эти миллионы? По словам представителей КПРФ — нет. Что произошло с остальной частью выигрыша и как изменилась жизнь Асмик, остается загадкой. Возможно, женщина предпочла вложить средства в улучшение жизни семьи и решение финансовых проблем.500 миллионов рублей: счастливый билет на сервантеНачало 2019 года принесло по 500 миллионов рублей сразу двум семьям в "Русском лото". Первыми победителями стали супруги Оксана и Николай Мирошниченко из Екатеринбурга.Интересный факт: выигрышный билет пролежал у них дома с лета 2018 года. Забирать свой сертификат о выплате супруги приехали в Москву — и для Николая это был первый визит в столицу.После выигрыша жизнь семьи кардинально изменилась: Николай смог погасить все кредиты и ипотеку, супруги приобрели новое комфортное жилье, помогли родственникам и стали путешествовать. Простая история о том, как полмиллиарда рублей решают многие проблемы.500 миллионов рублей: пара из Санкт-Петербурга и амулет удачиВторая половина миллиардного розыгрыша досталась супругам Любови и Сергею Догоровым из Санкт-Петербурга. Бывший слесарь и гардеробщица приписали свою удачу необычному амулету — монете, перевязанной красной лентой.Их планы были просты и понятны: новая квартира вместо старой, дача, о которой давно мечтали, помощь родственнику с инвалидностью, пожертвования в детский дом и, конечно, путешествия. Любовь хотела увидеть Англию, а Сергей — Португалию. До выигрыша супруги никогда не выезжали за пределы России.После получения денег Любовь, к удивлению многих, продолжала работать гардеробщицей — не захотела бросать коллектив. А вот Сергей смог уволиться. Часть выигрыша ушла на его лечение, когда он заболел.506 миллионов рублей: пенсионерка, которая чуть не выбросила выигрышПенсионерка Наталья Власова из Воронежской области в 2017 году, в 63 года, выиграла 506 миллионов рублей. История могла закончиться, не начавшись: выигрышный билет пролежал на серванте почти неделю, и Наталья всерьез подумывала его выкинуть. К счастью, решила проверить.Узнав о выигрыше, женщина не могла поверить своей удаче — сумма казалась нереальной. На деньги она планировала купить новое жилье, хорошо отдохнуть и заняться благотворительностью.Однако вскоре Наталья и ее дочь столкнулись с оборотной стороной богатства: им начали поступать угрозы от неизвестных, а в их район стали приезжать люди с просьбами о финансовой помощи. Ситуация стала настолько напряженной, что дочери Натальи пришлось удалиться из всех социальных сетей.Несмотря на это, Наталья все же смогла воплотить часть своих планов: переехала в новый дом, помогала односельчанам и жертвовала на ремонт местной школы.Рекорд, который никто не побилАбсолютный рекорд по сумме выигрыша в России держит Надежда Бартош из Московской области. В новогоднюю ночь 31 декабря 2020 года она стала обладательницей целого миллиарда рублей в "Русском лото".Билет, изменивший ее жизнь? Подарок от детей на Новый год. По словам Надежды, она не заядлый игрок — покупает билеты лишь несколько раз в год, преимущественно по праздникам.На что потратить сумму с девятью нулями? Надежда планировала вложить деньги в семейный бизнес и, что интересно, приобрести себе украшение. Видимо, когда у тебя есть миллиард, можно позволить себе что-то действительно особенное.Бартош инвестировала часть денег в собственный малый бизнес. Она также занималась благотворительностью, помогая нуждающимся и поддерживая различные социальные проекты. Выигрыш не изменил жизнь Надежды Бартош радикально. Она осталась простой и скромной женщиной, продолжая жить в своем доме и поддерживать близких.Конечно, такой выигрыш породил волну домыслов. Надежду неоднократно пытались связать с крупными бизнесменами, обвиняли в мошенничестве и в недобросовестном выигрыше. Вот только ни одна из этих теорий так и не получила подтверждения.

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общество, россия, москва, уфа, гослото