Рейтинг@Mail.ru
Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/lotereya-2001692805.html
Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей
Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей - РИА Новости, 26.02.2025
Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей
Один билет, несколько секунд на экране телевизора — и жизнь меняется навсегда. Для кого-то к лучшему, для кого-то... Давайте заглянем в жизни людей, которым... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:00:00+03:00
2025-02-26T19:00:00+03:00
общество
россия
москва
уфа
гослото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001759778_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5ee4ade9444f31d4640dd50292a158f2.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один билет, несколько секунд на экране телевизора — и жизнь меняется навсегда. Для кого-то к лучшему, для кого-то... Давайте заглянем в жизни людей, которым выпал счастливый билет в буквальном смысле этого слова.Миллион долларов испарился за 5 летВ январе 2001 года безработные супруги Рустем и Надежда Мухаметзяновы из Уфы выиграли в "Бинго-шоу" миллион долларов (около 29 миллионов рублей по тогдашнему курсу). Что делать с такими деньгами, если раньше вы едва сводили концы с концами?Поначалу семья не мудрствовала — отправила значительную часть выигрыша на алкоголь. Затем все-таки взялись за ум: купили элитное жилье в центре Уфы, несколько квартир для детей и пару отечественных автомобилей.Однако сказка быстро закончилась. Надежда Мухаметзянова скончалась от болезни, а Рустем и повзрослевшие сыновья так и не нашли работы, живя на остатки выигрыша."Отовариваюсь в дорогих магазинах, могу позволить себе купить и колбасу копченую, и картошку отборную с рынка. Денег еще на пару лет должно хватить," — комментировал сам Рустем. И добавил фразу, от которой становится не по себе: "А на большее я не рассчитываю. Чувствую, недолго мне осталось".358 миллионов рублей: выигрыш, который не заметилиПредставьте: вы сорвали джекпот, а вокруг все обсуждают "счастливчика", не подозревая, что это вы. Именно так произошло с 47-летним врачом из Новосибирска, выигравшим в 2016 году в "Гослото" 358 миллионов рублей.Билет стоимостью 1800 рублей принес ему состояние, которое трудно осознать. Интересно, что мужчина даже не сразу понял, что стал миллионером. Он читал новости о рекордном выигрыше несколько дней, не догадываясь, что речь идет о нем. Проверить билет решился только спустя время, перепроверив результаты пять раз, прежде чем поверил в свою удачу.Новоиспеченный миллионер попросил сохранить его личность в тайне и не спешил рассказывать о выигрыше даже своей семье. Врач планировал использовать деньги на переезд в Москву, развитие собственного бизнеса в сфере здоровья, покупку большого дома и благотворительность.Как сложилась судьба этого выигрыша — тайна. Врач предпочел не давать интервью о своей дальнейшей жизни, оставшись в тени своего богатства.364,6 миллиона рублей: билет за 700 рублей и политические амбицииВ 2017 году жительница Сочи Асмик Реуфовна превратила 700 рублей в 364,6 миллиона, выиграв в лотерею. Вот только победительницу пришлось поискать — она долго не выходила на связь.Когда организаторы все-таки нашли Асмик, оказалось, что у нее нет средств, чтобы приехать в Москву за выигрышем. Она хотела взять с собой всю семью "для надежности", а на это требовались немалые деньги.Самое необычное в планах Асмик — ее политические амбиции. Женщина планировала направить около 30% выигрыша (109 миллионов рублей) в избирательный фонд Краснодарского краевого отделения КПРФ для помощи на выборах в Законодательное собрание края.Получила ли партия эти миллионы? По словам представителей КПРФ — нет. Что произошло с остальной частью выигрыша и как изменилась жизнь Асмик, остается загадкой. Возможно, женщина предпочла вложить средства в улучшение жизни семьи и решение финансовых проблем.500 миллионов рублей: счастливый билет на сервантеНачало 2019 года принесло по 500 миллионов рублей сразу двум семьям в "Русском лото". Первыми победителями стали супруги Оксана и Николай Мирошниченко из Екатеринбурга.Интересный факт: выигрышный билет пролежал у них дома с лета 2018 года. Забирать свой сертификат о выплате супруги приехали в Москву — и для Николая это был первый визит в столицу.После выигрыша жизнь семьи кардинально изменилась: Николай смог погасить все кредиты и ипотеку, супруги приобрели новое комфортное жилье, помогли родственникам и стали путешествовать. Простая история о том, как полмиллиарда рублей решают многие проблемы.500 миллионов рублей: пара из Санкт-Петербурга и амулет удачиВторая половина миллиардного розыгрыша досталась супругам Любови и Сергею Догоровым из Санкт-Петербурга. Бывший слесарь и гардеробщица приписали свою удачу необычному амулету — монете, перевязанной красной лентой.Их планы были просты и понятны: новая квартира вместо старой, дача, о которой давно мечтали, помощь родственнику с инвалидностью, пожертвования в детский дом и, конечно, путешествия. Любовь хотела увидеть Англию, а Сергей — Португалию. До выигрыша супруги никогда не выезжали за пределы России.После получения денег Любовь, к удивлению многих, продолжала работать гардеробщицей — не захотела бросать коллектив. А вот Сергей смог уволиться. Часть выигрыша ушла на его лечение, когда он заболел.506 миллионов рублей: пенсионерка, которая чуть не выбросила выигрышПенсионерка Наталья Власова из Воронежской области в 2017 году, в 63 года, выиграла 506 миллионов рублей. История могла закончиться, не начавшись: выигрышный билет пролежал на серванте почти неделю, и Наталья всерьез подумывала его выкинуть. К счастью, решила проверить.Узнав о выигрыше, женщина не могла поверить своей удаче — сумма казалась нереальной. На деньги она планировала купить новое жилье, хорошо отдохнуть и заняться благотворительностью.Однако вскоре Наталья и ее дочь столкнулись с оборотной стороной богатства: им начали поступать угрозы от неизвестных, а в их район стали приезжать люди с просьбами о финансовой помощи. Ситуация стала настолько напряженной, что дочери Натальи пришлось удалиться из всех социальных сетей.Несмотря на это, Наталья все же смогла воплотить часть своих планов: переехала в новый дом, помогала односельчанам и жертвовала на ремонт местной школы.Рекорд, который никто не побилАбсолютный рекорд по сумме выигрыша в России держит Надежда Бартош из Московской области. В новогоднюю ночь 31 декабря 2020 года она стала обладательницей целого миллиарда рублей в "Русском лото".Билет, изменивший ее жизнь? Подарок от детей на Новый год. По словам Надежды, она не заядлый игрок — покупает билеты лишь несколько раз в год, преимущественно по праздникам.На что потратить сумму с девятью нулями? Надежда планировала вложить деньги в семейный бизнес и, что интересно, приобрести себе украшение. Видимо, когда у тебя есть миллиард, можно позволить себе что-то действительно особенное.Бартош инвестировала часть денег в собственный малый бизнес. Она также занималась благотворительностью, помогая нуждающимся и поддерживая различные социальные проекты. Выигрыш не изменил жизнь Надежды Бартош радикально. Она осталась простой и скромной женщиной, продолжая жить в своем доме и поддерживать близких.Конечно, такой выигрыш породил волну домыслов. Надежду неоднократно пытались связать с крупными бизнесменами, обвиняли в мошенничестве и в недобросовестном выигрыше. Вот только ни одна из этих теорий так и не получила подтверждения.
россия
москва
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001759778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7e94c41e2495475421060738c70bc13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, уфа, гослото
Общество, Россия, Москва, Уфа, Гослото

Миллионеры поневоле: что стало с победителями крупнейших лотерей

© Getty Images / craftpicsШары для игры в бинго
Шары для игры в бинго - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / craftpics
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один билет, несколько секунд на экране телевизора — и жизнь меняется навсегда. Для кого-то к лучшему, для кого-то... Давайте заглянем в жизни людей, которым выпал счастливый билет в буквальном смысле этого слова.

Миллион долларов испарился за 5 лет

В январе 2001 года безработные супруги Рустем и Надежда Мухаметзяновы из Уфы выиграли в "Бинго-шоу" миллион долларов (около 29 миллионов рублей по тогдашнему курсу). Что делать с такими деньгами, если раньше вы едва сводили концы с концами?
Поначалу семья не мудрствовала — отправила значительную часть выигрыша на алкоголь. Затем все-таки взялись за ум: купили элитное жилье в центре Уфы, несколько квартир для детей и пару отечественных автомобилей.
© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает из кошелька деньги
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает из кошелька деньги
Однако сказка быстро закончилась. Надежда Мухаметзянова скончалась от болезни, а Рустем и повзрослевшие сыновья так и не нашли работы, живя на остатки выигрыша.
"Отовариваюсь в дорогих магазинах, могу позволить себе купить и колбасу копченую, и картошку отборную с рынка. Денег еще на пару лет должно хватить," — комментировал сам Рустем. И добавил фразу, от которой становится не по себе: "А на большее я не рассчитываю. Чувствую, недолго мне осталось".

358 миллионов рублей: выигрыш, который не заметили

Представьте: вы сорвали джекпот, а вокруг все обсуждают "счастливчика", не подозревая, что это вы. Именно так произошло с 47-летним врачом из Новосибирска, выигравшим в 2016 году в "Гослото" 358 миллионов рублей.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВ пункте продажи лотерейных билетов
В пункте продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
В пункте продажи лотерейных билетов
Билет стоимостью 1800 рублей принес ему состояние, которое трудно осознать. Интересно, что мужчина даже не сразу понял, что стал миллионером. Он читал новости о рекордном выигрыше несколько дней, не догадываясь, что речь идет о нем. Проверить билет решился только спустя время, перепроверив результаты пять раз, прежде чем поверил в свою удачу.
Новоиспеченный миллионер попросил сохранить его личность в тайне и не спешил рассказывать о выигрыше даже своей семье. Врач планировал использовать деньги на переезд в Москву, развитие собственного бизнеса в сфере здоровья, покупку большого дома и благотворительность.
Как сложилась судьба этого выигрыша — тайна. Врач предпочел не давать интервью о своей дальнейшей жизни, оставшись в тени своего богатства.

364,6 миллиона рублей: билет за 700 рублей и политические амбиции

В 2017 году жительница Сочи Асмик Реуфовна превратила 700 рублей в 364,6 миллиона, выиграв в лотерею. Вот только победительницу пришлось поискать — она долго не выходила на связь.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Когда организаторы все-таки нашли Асмик, оказалось, что у нее нет средств, чтобы приехать в Москву за выигрышем. Она хотела взять с собой всю семью "для надежности", а на это требовались немалые деньги.
Самое необычное в планах Асмик — ее политические амбиции. Женщина планировала направить около 30% выигрыша (109 миллионов рублей) в избирательный фонд Краснодарского краевого отделения КПРФ для помощи на выборах в Законодательное собрание края.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖенщина идет по одной из улиц в Сочи
Женщина идет по одной из улиц в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Женщина идет по одной из улиц в Сочи
Получила ли партия эти миллионы? По словам представителей КПРФ — нет. Что произошло с остальной частью выигрыша и как изменилась жизнь Асмик, остается загадкой. Возможно, женщина предпочла вложить средства в улучшение жизни семьи и решение финансовых проблем.

500 миллионов рублей: счастливый билет на серванте

Начало 2019 года принесло по 500 миллионов рублей сразу двум семьям в "Русском лото". Первыми победителями стали супруги Оксана и Николай Мирошниченко из Екатеринбурга.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт продажи лотерейных билетов
Интересный факт: выигрышный билет пролежал у них дома с лета 2018 года. Забирать свой сертификат о выплате супруги приехали в Москву — и для Николая это был первый визит в столицу.
После выигрыша жизнь семьи кардинально изменилась: Николай смог погасить все кредиты и ипотеку, супруги приобрели новое комфортное жилье, помогли родственникам и стали путешествовать. Простая история о том, как полмиллиарда рублей решают многие проблемы.

500 миллионов рублей: пара из Санкт-Петербурга и амулет удачи

Вторая половина миллиардного розыгрыша досталась супругам Любови и Сергею Догоровым из Санкт-Петербурга. Бывший слесарь и гардеробщица приписали свою удачу необычному амулету — монете, перевязанной красной лентой.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Врач в одном из больничных отделений
Их планы были просты и понятны: новая квартира вместо старой, дача, о которой давно мечтали, помощь родственнику с инвалидностью, пожертвования в детский дом и, конечно, путешествия. Любовь хотела увидеть Англию, а Сергей — Португалию. До выигрыша супруги никогда не выезжали за пределы России.
После получения денег Любовь, к удивлению многих, продолжала работать гардеробщицей — не захотела бросать коллектив. А вот Сергей смог уволиться. Часть выигрыша ушла на его лечение, когда он заболел.

506 миллионов рублей: пенсионерка, которая чуть не выбросила выигрыш

Пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области в 2017 году, в 63 года, выиграла 506 миллионов рублей. История могла закончиться, не начавшись: выигрышный билет пролежал на серванте почти неделю, и Наталья всерьез подумывала его выкинуть. К счастью, решила проверить.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПосетители Парка Горького в Москве на набережной
Посетители Парка Горького в Москве на набережной - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Посетители Парка Горького в Москве на набережной
Узнав о выигрыше, женщина не могла поверить своей удаче — сумма казалась нереальной. На деньги она планировала купить новое жилье, хорошо отдохнуть и заняться благотворительностью.
Однако вскоре Наталья и ее дочь столкнулись с оборотной стороной богатства: им начали поступать угрозы от неизвестных, а в их район стали приезжать люди с просьбами о финансовой помощи. Ситуация стала настолько напряженной, что дочери Натальи пришлось удалиться из всех социальных сетей.
Несмотря на это, Наталья все же смогла воплотить часть своих планов: переехала в новый дом, помогала односельчанам и жертвовала на ремонт местной школы.

Рекорд, который никто не побил

Абсолютный рекорд по сумме выигрыша в России держит Надежда Бартош из Московской области. В новогоднюю ночь 31 декабря 2020 года она стала обладательницей целого миллиарда рублей в "Русском лото".
Билет, изменивший ее жизнь? Подарок от детей на Новый год. По словам Надежды, она не заядлый игрок — покупает билеты лишь несколько раз в год, преимущественно по праздникам.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт продажи лотерейных билетов
На что потратить сумму с девятью нулями? Надежда планировала вложить деньги в семейный бизнес и, что интересно, приобрести себе украшение. Видимо, когда у тебя есть миллиард, можно позволить себе что-то действительно особенное.
Бартош инвестировала часть денег в собственный малый бизнес. Она также занималась благотворительностью, помогая нуждающимся и поддерживая различные социальные проекты. Выигрыш не изменил жизнь Надежды Бартош радикально. Она осталась простой и скромной женщиной, продолжая жить в своем доме и поддерживать близких.
Конечно, такой выигрыш породил волну домыслов. Надежду неоднократно пытались связать с крупными бизнесменами, обвиняли в мошенничестве и в недобросовестном выигрыше. Вот только ни одна из этих теорий так и не получила подтверждения.
 
ОбществоРоссияМоскваУфаГослото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала