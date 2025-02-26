Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР
Эксперт Димухамедов: работа России и США по добыче лития в ДНР вполне возможна
Флаги США и России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов имеет большой экспортный потенциал, партнерство России и США в освоении месторождения лития в Донецкой Народной Республике вполне возможно, такое мнение высказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РЗМ) и генеральный директор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов.
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину в понедельник заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. РФ готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки РЗМ, в том числе в новых регионах страны, отметил он. Президент США Дональд Трамп в свою очередь поддержал идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам.
"Если мы говорим про формат совместного освоения, то оно возможно. Это месторождение, о котором вы говорите, как правило под ним подразумевают Шевченковское месторождение лития, находящееся вблизи села Курахово, то есть относительно недалеко от Донецка, - это классическое месторождение рудного лития... И если в Соединенных Штатах наладят цепочку полного цикла с выпуском аккумуляторов из этого лития, почему бы нет?", - прокомментировал он в эфире телеканала "Россия 24" возможность партнерства РФ и США на новых территориях.
"Редкоземельные металлы - это металлы высоких технологий, а также товар... то есть нужные инвестиции и сбыт. В этом смысле если США действительно заинтересованы в получении редкоземельных металлов в РФ, то наша сырьевая база РЗМ, а также зачастую относимых к ней редких металлов, таких как, например, литий, действительно позволяет удовлетворить как внутренние российский потребности, так и имеет большой экспортный потенциал", - ответил он на вопрос о том, какие возможны перспективы взаимодействия двух стран в сфере редкоземельных металлов.
Кроме того, Димухамедов допустил появление на американском рынке российского никеля и кобальта в рамках партнерства между странами.