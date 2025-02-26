https://ria.ru/20250226/litiy-2001734527.html

Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР

Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР - РИА Новости, 26.02.2025

Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР

Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов имеет большой экспортный потенциал, партнерство России и США в освоении месторождения лития в Донецкой РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:19:00+03:00

2025-02-26T15:19:00+03:00

2025-02-26T15:19:00+03:00

россия

сша

донецкая народная республика

владимир путин

павел зарубин

дональд трамп

соликамский магниевый завод

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов имеет большой экспортный потенциал, партнерство России и США в освоении месторождения лития в Донецкой Народной Республике вполне возможно, такое мнение высказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РЗМ) и генеральный директор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину в понедельник заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. РФ готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки РЗМ, в том числе в новых регионах страны, отметил он. Президент США Дональд Трамп в свою очередь поддержал идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам. "Если мы говорим про формат совместного освоения, то оно возможно. Это месторождение, о котором вы говорите, как правило под ним подразумевают Шевченковское месторождение лития, находящееся вблизи села Курахово, то есть относительно недалеко от Донецка, - это классическое месторождение рудного лития... И если в Соединенных Штатах наладят цепочку полного цикла с выпуском аккумуляторов из этого лития, почему бы нет?", - прокомментировал он в эфире телеканала "Россия 24" возможность партнерства РФ и США на новых территориях. "Редкоземельные металлы - это металлы высоких технологий, а также товар... то есть нужные инвестиции и сбыт. В этом смысле если США действительно заинтересованы в получении редкоземельных металлов в РФ, то наша сырьевая база РЗМ, а также зачастую относимых к ней редких металлов, таких как, например, литий, действительно позволяет удовлетворить как внутренние российский потребности, так и имеет большой экспортный потенциал", - ответил он на вопрос о том, какие возможны перспективы взаимодействия двух стран в сфере редкоземельных металлов. Кроме того, Димухамедов допустил появление на американском рынке российского никеля и кобальта в рамках партнерства между странами.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001609714.html

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россия, сша, донецкая народная республика, владимир путин, павел зарубин, дональд трамп, соликамский магниевый завод, экономика