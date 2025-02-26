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Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР - РИА Новости, 26.02.2025
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15:19 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/litiy-2001734527.html
Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР
Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР - РИА Новости, 26.02.2025
Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР
Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов имеет большой экспортный потенциал, партнерство России и США в освоении месторождения лития в Донецкой РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:19:00+03:00
2025-02-26T15:19:00+03:00
россия
сша
донецкая народная республика
владимир путин
павел зарубин
дональд трамп
соликамский магниевый завод
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов имеет большой экспортный потенциал, партнерство России и США в освоении месторождения лития в Донецкой Народной Республике вполне возможно, такое мнение высказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РЗМ) и генеральный директор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину в понедельник заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. РФ готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки РЗМ, в том числе в новых регионах страны, отметил он. Президент США Дональд Трамп в свою очередь поддержал идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам. "Если мы говорим про формат совместного освоения, то оно возможно. Это месторождение, о котором вы говорите, как правило под ним подразумевают Шевченковское месторождение лития, находящееся вблизи села Курахово, то есть относительно недалеко от Донецка, - это классическое месторождение рудного лития... И если в Соединенных Штатах наладят цепочку полного цикла с выпуском аккумуляторов из этого лития, почему бы нет?", - прокомментировал он в эфире телеканала "Россия 24" возможность партнерства РФ и США на новых территориях. "Редкоземельные металлы - это металлы высоких технологий, а также товар... то есть нужные инвестиции и сбыт. В этом смысле если США действительно заинтересованы в получении редкоземельных металлов в РФ, то наша сырьевая база РЗМ, а также зачастую относимых к ней редких металлов, таких как, например, литий, действительно позволяет удовлетворить как внутренние российский потребности, так и имеет большой экспортный потенциал", - ответил он на вопрос о том, какие возможны перспективы взаимодействия двух стран в сфере редкоземельных металлов. Кроме того, Димухамедов допустил появление на американском рынке российского никеля и кобальта в рамках партнерства между странами.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609714.html
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россия, сша, донецкая народная республика, владимир путин, павел зарубин, дональд трамп, соликамский магниевый завод, экономика
Россия, США, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дональд Трамп, Соликамский магниевый завод, Экономика
Эксперт оценил перспективы работы России и США по добыче лития в ДНР

Эксперт Димухамедов: работа России и США по добыче лития в ДНР вполне возможна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская сырьевая база редких и редкоземельных металлов имеет большой экспортный потенциал, партнерство России и США в освоении месторождения лития в Донецкой Народной Республике вполне возможно, такое мнение высказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РЗМ) и генеральный директор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов.
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину в понедельник заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. РФ готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки РЗМ, в том числе в новых регионах страны, отметил он. Президент США Дональд Трамп в свою очередь поддержал идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам.
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"Если мы говорим про формат совместного освоения, то оно возможно. Это месторождение, о котором вы говорите, как правило под ним подразумевают Шевченковское месторождение лития, находящееся вблизи села Курахово, то есть относительно недалеко от Донецка, - это классическое месторождение рудного лития... И если в Соединенных Штатах наладят цепочку полного цикла с выпуском аккумуляторов из этого лития, почему бы нет?", - прокомментировал он в эфире телеканала "Россия 24" возможность партнерства РФ и США на новых территориях.
"Редкоземельные металлы - это металлы высоких технологий, а также товар... то есть нужные инвестиции и сбыт. В этом смысле если США действительно заинтересованы в получении редкоземельных металлов в РФ, то наша сырьевая база РЗМ, а также зачастую относимых к ней редких металлов, таких как, например, литий, действительно позволяет удовлетворить как внутренние российский потребности, так и имеет большой экспортный потенциал", - ответил он на вопрос о том, какие возможны перспективы взаимодействия двух стран в сфере редкоземельных металлов.
Кроме того, Димухамедов допустил появление на американском рынке российского никеля и кобальта в рамках партнерства между странами.
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РоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинПавел ЗарубинДональд ТрампСоликамский магниевый заводЭкономика
 
 
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