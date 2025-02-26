https://ria.ru/20250226/lipetsk-2001778563.html
Липецкий концертный зал "Октябрь" после ремонта передали "Казакам России"
Липецкий концертный зал "Октябрь" после ремонта передали "Казакам России" - РИА Новости, 26.02.2025
Липецкий концертный зал "Октябрь" после ремонта передали "Казакам России"
Концертный зал "Октябрь" в Липецке после масштабной реконструкции передали государственному театру танца "Казаки России", 25 февраля там состоялось первое после РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:28:00+03:00
2025-02-26T17:28:00+03:00
2025-02-26T17:28:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Концертный зал "Октябрь" в Липецке после масштабной реконструкции передали государственному театру танца "Казаки России", 25 февраля там состоялось первое после открытия выступление артистов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона рассказал, что здание концертного зала "Октябрь" ремонтировали с 2019 года. Работы шли в рамках национального проекта "Культура". Здание было практически перестроено. Сегодня техническое оснащение обновленного зала полностью соответствует современным требованиям. В здании будет комфортно и артистам, и зрителям, отметил Артамонов. "Теперь это дом для знаменитого коллектива. Дом, который они ждали и заслужили. “Казаки России” – наша гордость. 35 лет на сцене. Десятки стран. Сотни городов. Их выступления видели в Кремле, в Букингемском дворце, в самых престижных залах мира. 300 мальчишек и девчонок учатся в детской студии театра. Это не просто цифры. Это годы преданного труда, миллионы благодарных зрителей и колоссальный вклад в сохранение традиций", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20250225/artamonov-2001543130.html
https://ria.ru/20250221/klaster-2000780611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
Липецкий концертный зал "Октябрь" после ремонта передали "Казакам России"
Концертный зал "Октябрь" в Липецке передали театру танца "Казаки России"
ЛИПЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Концертный зал "Октябрь" в Липецке после масштабной реконструкции передали государственному театру танца "Казаки России", 25 февраля там состоялось первое после открытия выступление артистов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона рассказал, что здание концертного зала "Октябрь" ремонтировали с 2019 года. Работы шли в рамках национального проекта "Культура". Здание было практически перестроено.
Сегодня техническое оснащение обновленного зала полностью соответствует современным требованиям. В здании будет комфортно и артистам, и зрителям, отметил Артамонов
.
"Теперь это дом для знаменитого коллектива. Дом, который они ждали и заслужили. “Казаки России” – наша гордость. 35 лет на сцене. Десятки стран. Сотни городов. Их выступления видели в Кремле, в Букингемском дворце, в самых престижных залах мира. 300 мальчишек и девчонок учатся в детской студии театра. Это не просто цифры. Это годы преданного труда, миллионы благодарных зрителей и колоссальный вклад в сохранение традиций", – прокомментировал Артамонов.