https://ria.ru/20250226/lenoblast-2001703737.html

На жительницу Ленинградской области завели дело об истязании детей

На жительницу Ленинградской области завели дело об истязании детей - РИА Новости, 26.02.2025

На жительницу Ленинградской области завели дело об истязании детей

Уголовное дело об истязании детей заведено на мать из Ленобласти, оставившей их без присмотра в квартире с голыми стенами, сообщает в среду пресс-служба СУСК по РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:23:00+03:00

2025-02-26T13:23:00+03:00

2025-02-26T13:23:00+03:00

происшествия

всеволожский район

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело об истязании детей заведено на мать из Ленобласти, оставившей их без присмотра в квартире с голыми стенами, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону. "В Ленинградской области по сообщению из СМИ об истязании малолетних детей матерью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, 40-летняя мать из Мурино систематически лишала своих троих детей еды и воды, а также оставляла на длительный период времени без присмотра взрослых в квартире. Добавляется, что женщина задержана, следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что 23 февраля в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одной из квартир дома 46 по улице Шувалова в городе Мурино находятся трое маленьких детей без присмотра родителей. Полицейские выяснили, что трое детей находится в квартире одни, они были доставлены в медицинское учреждение. Позже объявилась мать детей, которая рассказала, что с со своей матерью и племянником отправилась на встречу с работодателем, а когда позвонила старшему сыну, выяснилось, что дети в медучреждении. Также, по данным полиции, грязь в квартире женщина объяснила тем, что в ближайшее время они собирались делать ремонт. В отношении матери был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Прокуратура Ленобласти организовала проверку, а семья взята на особый контроль в ПДН по Всеволожскому району Ленобласти.

https://ria.ru/20250221/primore-2000785592.html

https://ria.ru/20191028/1560314137.html

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Варвара Скокшина

происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия