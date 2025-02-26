https://ria.ru/20250226/lavrov-2001743491.html
Лавров обратился к французам после слов Макрона о российских активах
Лавров обратился к французам после слов Макрона о российских активах - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров обратился к французам после слов Макрона о российских активах
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе попросил объяснить заявление президента Франции Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:43:00+03:00
2025-02-26T15:43:00+03:00
2025-02-26T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе попросил объяснить заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российских активах."Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал", — сказал он.В понедельник французский лидер заявил, что забрать замороженные активы России невозможно, это противоречит международному праву. По его словам, вопрос замороженных российских активов должен стать частью мирных переговоров по Украине. При этом Макрон допустил использование прибыли с этих активов на нужды Киева.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона ответит на незаконную конфискацию активов, подчеркивая, что Москва также может не вернуть имеющиеся в России средства западных держателей.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001724568.html
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в мире, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, россия, украина
В мире, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Россия, Украина
Лавров обратился к французам после слов Макрона о российских активах
Лавров попросил у Парижа документ, разрешающий забирать прибыль с активов РФ