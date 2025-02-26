Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001721359.html
Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам
Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам
Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:29:00+03:00
2025-02-26T14:29:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
дональд трамп
в мире
экономика
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_cfc3431499b4017d46125313437df344.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250225/metally-2001476914.html
https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_88:0:2000:1434_1920x0_80_0_0_532f7db3def969a2ff22bce935535bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, в мире, экономика, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, В мире, Экономика, Мюнхенская конференция по безопасности
Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам

Лавров: Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах в Эр-Рияде

© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков
25 февраля, 12:31
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Митинг у здания посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам
Вчера, 12:56
 
РоссияСШАСергей ЛавровДональд ТрампВ миреЭкономикаМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала