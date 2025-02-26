Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам
Лавров: Россия и США не обсуждали вопрос о редкоземельных металлах в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Представители РФ и США не обсуждали на встрече в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался. Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.