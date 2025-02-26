Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
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"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать. <...> Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное — уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в соседней стране.
Другие заявления главы российской дипломатии:
- подход, навязываемый Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить;
- Макрон лукавил, говоря о срочном перемирии, после которого якобы последует обсуждение территориальных вопросов и других принципов урегулирования;
- нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием;
- заморозки конфликта по линии соприкосновения не будет, у России есть конституция;
- то, что останется от Украины по завершении конфликта, должно быть освобождено от "расистских законов";
- Москва не блокирует переговоры по Украине;
- лучшей помощью для урегулирования конфликта станет осознание его первопричин, а ставка Европы на военное решение безнадежна;
- судьба замороженных активов Москвы останется в повестке переговоров по Украине;
- возможные действия против замороженных российских активов не останутся без ответа;
- российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле;
- на встрече в Эр-Рияде не обсуждали вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов;
- возможность работы компаний из США предусмотрена на всей территории России в соответствии с конституцией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде. При этом он уточнил, что формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
До этого газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Собеседники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в соседней стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В спецслужбе указали, что это станет фактической оккупацией Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.