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Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 26.02.2025 (обновлено: 15:00 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001713677.html
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине
Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:56:00+03:00
2025-02-26T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
доха
сергей лавров
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.&quot;Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать. &lt;...&gt; Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное — уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в соседней стране.Другие заявления главы российской дипломатии:Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде. При этом он уточнил, что формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.До этого газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Собеседники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в соседней стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В спецслужбе указали, что это станет фактической оккупацией Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250226/resursy-2001595861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
россия
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Лавров: "Европа никакого мира не хочет"
"Она никакого мира не хочет, потому что ее подопечные еще не выполнили свои главные задачи", — Лавров заявил, что Европа желает и дальше накачивать Украину оружием.
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в мире, украина, россия, доха, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Доха, Сергей Лавров

Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
«

"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать. <...> Разговоры о каких-то миротворческих силах, это все пустое. Там главное — уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в соседней стране.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле
Вчера, 08:00
Другие заявления главы российской дипломатии:
  • подход, навязываемый Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить;
  • Макрон лукавил, говоря о срочном перемирии, после которого якобы последует обсуждение территориальных вопросов и других принципов урегулирования;
  • нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием;
  • заморозки конфликта по линии соприкосновения не будет, у России есть конституция;
  • то, что останется от Украины по завершении конфликта, должно быть освобождено от "расистских законов";
  • Москва не блокирует переговоры по Украине;
  • лучшей помощью для урегулирования конфликта станет осознание его первопричин, а ставка Европы на военное решение безнадежна;
  • судьба замороженных активов Москвы останется в повестке переговоров по Украине;
  • возможные действия против замороженных российских активов не останутся без ответа;
  • российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле;
  • на встрече в Эр-Рияде не обсуждали вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов;
  • возможность работы компаний из США предусмотрена на всей территории России в соответствии с конституцией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде. При этом он уточнил, что формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
До этого газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Собеседники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в соседней стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В спецслужбе указали, что это станет фактической оккупацией Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Ограбление Украины с унижением Зеленского назначено в США на пятницу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДохаСергей Лавров
 
 
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