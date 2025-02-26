https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709774.html
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России
Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию РФ в соответствии с Конституцией, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:41:00+03:00
2025-02-26T13:41:00+03:00
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию РФ в соответствии с Конституцией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Так министр ответил на вопрос, касалось ли предложение президента России Владимира Путина американским компаниям о добыче ресурсов в РФ четырех новых российских регионов."Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее Конституцией", - сказал он в ходе пресс-конференции в Дохе.Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, президент России в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html
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США, Россия, Доха, Владимир Путин, Сергей Лавров, Павел Зарубин, ВГТРК, Экономика
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России
Лавров: возможность работы компаний из США предусмотрена в России