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Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России - РИА Новости, 26.02.2025
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13:41 26.02.2025 (обновлено: 14:17 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709774.html
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России
Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию РФ в соответствии с Конституцией, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:41:00+03:00
2025-02-26T14:17:00+03:00
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию РФ в соответствии с Конституцией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Так министр ответил на вопрос, касалось ли предложение президента России Владимира Путина американским компаниям о добыче ресурсов в РФ четырех новых российских регионов."Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее Конституцией", - сказал он в ходе пресс-конференции в Дохе.Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, президент России в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html
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сша, россия, доха, владимир путин, сергей лавров, павел зарубин, вгтрк, экономика
США, Россия, Доха, Владимир Путин, Сергей Лавров, Павел Зарубин, ВГТРК, Экономика
Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

Лавров: возможность работы компаний из США предусмотрена в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию РФ в соответствии с Конституцией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Так министр ответил на вопрос, касалось ли предложение президента России Владимира Путина американским компаниям о добыче ресурсов в РФ четырех новых российских регионов.
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"Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее Конституцией", - сказал он в ходе пресс-конференции в Дохе.
Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, президент России в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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