https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709774.html

Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России - РИА Новости, 26.02.2025

Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию РФ в соответствии с Конституцией, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:41:00+03:00

2025-02-26T13:41:00+03:00

2025-02-26T14:17:00+03:00

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Приглашение иностранных компаний к участию в российских проектах подразумевает всю территорию РФ в соответствии с Конституцией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Так министр ответил на вопрос, касалось ли предложение президента России Владимира Путина американским компаниям о добыче ресурсов в РФ четырех новых российских регионов."Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации, в полном соответствии с ее Конституцией", - сказал он в ходе пресс-конференции в Дохе.Ранее Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, президент России в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html

https://ria.ru/20250226/ssha-2001709866.html

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сша, россия, доха, владимир путин, сергей лавров, павел зарубин, вгтрк, экономика