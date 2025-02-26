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Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных российских активов - РИА Новости, 26.02.2025
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13:38 26.02.2025 (обновлено: 13:44 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001709460.html
Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных российских активов
Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных российских активов - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных российских активов
Вопрос о судьбе замороженных на Западе активов из России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине, возможные действия против российских... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:38:00+03:00
2025-02-26T13:44:00+03:00
россия
сергей лавров
евросоюз
g7
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Вопрос о судьбе замороженных на Западе активов из России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине, возможные действия против российских замороженных активов не останутся без ответа со стороны Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Катар.Он подчеркнул, что возможные действия против российских замороженных активов не останутся без ответа российской стороны.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997548107.html
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россия, сергей лавров, евросоюз, g7, украина, москва, в мире
Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Украина, Москва, В мире
Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных российских активов

Лавров: вопрос о судьбе активов РФ будет в повестке переговоров по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Вопрос о судьбе замороженных на Западе активов из России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине, возможные действия против российских замороженных активов не останутся без ответа со стороны Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами то нет, об этом никаких конкретных разговоров не было, но в том, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Катар.
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Он подчеркнул, что возможные действия против российских замороженных активов не останутся без ответа российской стороны.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
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