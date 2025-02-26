https://ria.ru/20250226/lavrov-2001707887.html

Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине

Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине

Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:32:00+03:00

2025-02-26T13:32:00+03:00

2025-02-26T13:59:00+03:00

россия

украина

москва

сергей лавров

эммануэль макрон

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дональд трамп

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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе."Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в соседней стране.Лавров подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить."Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием", — подчеркнул министр.Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения."Такого не будет, у нас есть конституция", — подчеркнул глава МИД.Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде. При этом он уточнил, что формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Собеседники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в соседней стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В спецслужбе указали, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250226/gosduma-2001683363.html

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001705535.html

https://ria.ru/20250226/peskov-2001686464.html

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