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Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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13:32 26.02.2025 (обновлено: 13:59 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001707887.html
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине
Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:32:00+03:00
2025-02-26T13:59:00+03:00
россия
украина
москва
сергей лавров
эммануэль макрон
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дональд трамп
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе."Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в соседней стране.Лавров подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить."Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием", — подчеркнул министр.Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения.&quot;Такого не будет, у нас есть конституция&quot;, — подчеркнул глава МИД.Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде. При этом он уточнил, что формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Собеседники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в соседней стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В спецслужбе указали, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250226/gosduma-2001683363.html
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россия, украина, москва, сергей лавров, эммануэль макрон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дональд трамп, франция, в мире
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дональд Трамп, Франция, В мире
Лавров исключил размещение европейских миротворцев на Украине

Лавров: Россия не рассматривает варианты с размещением миротворцев на Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев — РИА Новости. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
«
"Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев в соседней стране.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине
Вчера, 12:12
Лавров подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить.
"Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием", — подчеркнул министр.
Лавров исключил и возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения.
«

"Такого не будет, у нас есть конституция", — подчеркнул глава МИД.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде. При этом он уточнил, что формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 13:28
До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон и Париж на высшем уровне тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Собеседники издания отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности ВСУ развернет в соседней стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В спецслужбе указали, что это станет фактической оккупацией Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
Вчера, 12:22
 
РоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровЭммануэль МакронПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дональд ТрампФранцияВ мире
 
 
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