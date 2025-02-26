https://ria.ru/20250226/lavrov-2001705535.html

Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине

Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине

Лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:28:00+03:00

2025-02-26T13:28:00+03:00

2025-02-26T13:53:00+03:00

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров."Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001710771.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров