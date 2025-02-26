Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 26.02.2025 (обновлено: 13:53 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001705535.html
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине
Лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:28:00+03:00
2025-02-26T13:53:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров."Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001710771.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине

Лавров: лучшей помощью в решении конфликта на Украине является осознание причин

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров.
"Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Россия против повторного накачивания Украины оружием, заявил Лавров
Вчера, 13:45
 
В миреУкраинаРоссияСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала