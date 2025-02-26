https://ria.ru/20250226/lavrov-2001705535.html
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине
Лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:28:00+03:00
2025-02-26T13:28:00+03:00
2025-02-26T13:53:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Лучшей помощью для урегулирования конфликта является осознание его первопричин, а ставка Запада на его военное решение безнадежна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он обратил внимание на заявления европейских политиков о том, что конфликт на Украине должен решаться военным путем, а не за столом переговоров."Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд - ред.) Трамп", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001710771.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров
Лавров рассказал, что поможет урегулированию конфликта на Украине
Лавров: лучшей помощью в решении конфликта на Украине является осознание причин