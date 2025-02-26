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Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 26.02.2025
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13:19 26.02.2025 (обновлено: 13:29 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702908.html
Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана
Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана
Присутствие Израиля на юге Ливана и Сирии требует конструктивных решений без ущерба безопасности сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:19:00+03:00
2025-02-26T13:29:00+03:00
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Присутствие Израиля на юге Ливана и Сирии требует конструктивных решений без ущерба безопасности сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Израильские представители, так же как они решили задержаться на юге Ливана, сейчас вооруженные силы Израиля вошли и на юг САР. Все это создает новую ситуацию, требует не просто осмысления, а выработки каких-то конструктивных шагов, учитывающих интересы безопасности и развития всех без исключения стран региона, включая, конечно же, и Израиль. Но решать вопросы безопасности и развития необходимо не в ущерб безопасности и развитию других", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.Россию очень беспокоит то, что с каждым днем израильская армия делает дополнительные шаги, которые не предусмотрены соглашениями с ХАМАС и с Ливаном, и которые создают факты на земле, противоречащие договоренностям и резолюциям СБ ООН, добавил он.
https://ria.ru/20250226/izrail-2001608970.html
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в мире, израиль, ливан, сергей лавров, россия, оон, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Сергей Лавров, Россия, ООН, ХАМАС
Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана

Лавров: присутствие Израиля на юге Ливана требует конструктивных решений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Присутствие Израиля на юге Ливана и Сирии требует конструктивных решений без ущерба безопасности сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Израильские представители, так же как они решили задержаться на юге Ливана, сейчас вооруженные силы Израиля вошли и на юг САР. Все это создает новую ситуацию, требует не просто осмысления, а выработки каких-то конструктивных шагов, учитывающих интересы безопасности и развития всех без исключения стран региона, включая, конечно же, и Израиль. Но решать вопросы безопасности и развития необходимо не в ущерб безопасности и развитию других", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.
Россию очень беспокоит то, что с каждым днем израильская армия делает дополнительные шаги, которые не предусмотрены соглашениями с ХАМАС и с Ливаном, и которые создают факты на земле, противоречащие договоренностям и резолюциям СБ ООН, добавил он.
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В миреИзраильЛиванСергей ЛавровРоссияООНХАМАС
 
 
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