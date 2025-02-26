https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702494.html

Лавров рассказал о переговорах в Дохе

Лавров рассказал о переговорах в Дохе - РИА Новости, 26.02.2025

Лавров рассказал о переговорах в Дохе

Глава МИД России Сергей Лавров, который провел встречи с руководством Катара, сообщил, что обсудил развитие взаимодействия в энергетической и инвестиционной... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:16:00+03:00

2025-02-26T13:16:00+03:00

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, который провел встречи с руководством Катара, сообщил, что обсудил развитие взаимодействия в энергетической и инвестиционной сферах.Ранее глава министерства провел встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани и главой МИД страны Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани."Мы договорились активизировать работу на всех направлениях, прежде всего в торгово-экономической сфере, в сфере энергетики. В рамках таких организаций, как расположенный в Дохе Форум стран-экспортеров газа, и на других направлениях нашего экономического сотрудничества, включая взаимодействие между катарским инвестиционным агентством и Российским фондом прямых инвестиций", - сказал министр на пресс-конференции по итогам визита, упомянув также планы гуманитарных обменов и других культурных мероприятий.Глава МИД РФ отметил, что на переговорах зашла речь о продолжении российско-катарских встреч на разных уровнях, включая запланированное заседание межправкомиссии в Москве в марте. Кроме этого, предстоят контакты по линии внешнеполитических ведомств, и с обеих сторон есть интерес к встречам на высшем уровне, добавил Лавров.

https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001701154.html

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доха, россия, катар, сергей лавров, в мире