https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702404.html
Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев по региону
Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев по региону - РИА Новости, 26.02.2025
Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев по региону
Расселение палестинцев из сектора Газа по странам региона вместо реализации двугосударственного решения только заложит бомбу замедленного действия в процесс... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:16:00+03:00
2025-02-26T13:16:00+03:00
2025-02-26T13:24:00+03:00
в мире
сергей лавров
катар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Расселение палестинцев из сектора Газа по странам региона вместо реализации двугосударственного решения только заложит бомбу замедленного действия в процесс палестино-израильского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вопрос о создании палестинского государства является ключевым, и если будут предприняты попытки замотать эти решения Совета Безопасности и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, это лишь заложит бомбу замедленного действия, как это бывало не раз за долгие десятилетия игнорирования требований о двугосударственном решении", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Катар.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702494.html
катар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, катар, россия
В мире, Сергей Лавров, Катар, Россия
Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев по региону
Лавров выступил за двухгосударственное решение палестино-израильской проблемы