https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702404.html

Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев по региону

Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев по региону - РИА Новости, 26.02.2025

Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев по региону

Расселение палестинцев из сектора Газа по странам региона вместо реализации двугосударственного решения только заложит бомбу замедленного действия в процесс... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:16:00+03:00

2025-02-26T13:16:00+03:00

2025-02-26T13:24:00+03:00

в мире

сергей лавров

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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Расселение палестинцев из сектора Газа по странам региона вместо реализации двугосударственного решения только заложит бомбу замедленного действия в процесс палестино-израильского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вопрос о создании палестинского государства является ключевым, и если будут предприняты попытки замотать эти решения Совета Безопасности и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, это лишь заложит бомбу замедленного действия, как это бывало не раз за долгие десятилетия игнорирования требований о двугосударственном решении", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Катар.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001702494.html

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в мире, сергей лавров, катар, россия