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Эмир Катара заявил о планах посетить Россию в апреле
Эмир Катара заявил о планах посетить Россию в апреле - РИА Новости, 26.02.2025
Эмир Катара заявил о планах посетить Россию в апреле
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:09:00+03:00
2025-02-26T12:09:00+03:00
2025-02-26T12:46:00+03:00
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ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля.Министр, передав слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, заявил, что российская сторона ожидает визит эмира Катара."Надеюсь, что (это произойдет) 17 апреля", - ответил эмир.Лавров также встретился с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.Лавров прибыл в Доху 25 февраля, до этого он посетил Турцию и Иран.
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987884218.html
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россия, катар, сергей лавров, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, доха, в мире
Россия, Катар, Сергей Лавров, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, Доха, В мире
Эмир Катара заявил о планах посетить Россию в апреле
Эмир Катара Аль Тани на встрече с Лавровым заявил о планах посетить РФ в апреле